Sergen Yalçın'dan Aboubakar açıklaması: Büyük ihtimalle olmayacak

Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı ve şampiyonluk yarışında kritik 2 puanı Sivas'ta bıraktı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 90 dakikanın ardından konuştu. Yalçın, "Şampiyonluğun en büyük adayı biziz, diğerleri ancak ikinci aday olur; fazla heveslenmesin kimse" dedi.





Şampiyonluğun en büyük adayının Beşiktaş olduğunun altını çizen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:





"Fazla heveslenmesin kimse"





''Hiçbir şeyden vazgeçmiş değiliz. Mücadeleden, savaştan, şampiyonluktan... Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Diğerleri ancak ikinci aday olur. Fazla heveslenmesin kimse.''





"Maçın en iyi Fırat Aydınus'tu"





''Bize maç kazandırmasını beklediğimiz oyuncularımız bugün üretmekte çok geride kaldılar. Rakibimiz de maçın büyük bölümünde iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı, 0-0 normal skordu. Maçın en iyi Fırat Aydınus'tu. Müthiş maç yönetti. Benim de çok beğendiğim bir hakem.''





"Aboubakar, büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak'





''Bir kere hala öndeyiz. Larin'i neden çıkardım, keyfimden çıkarmadım, sakatlandığı için çıkardım. Aboubakar, büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak. Bilmiyorum bundan sonrası ne olur, bakacağız.''



