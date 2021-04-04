Sergen Yalçın'dan açıklama: Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık

Süper Lig'de lider Beşiktaş, 32. hafta maçında Kasımpaşa'ya konuk oldu. Ev sahibi ekip siyah-beyazlıları 1-0 mağlup etti. Gol, 19. dakikada Aytaç Kara’dan geldi. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Hakem Halil Umut Meler'in üst üste iki maçta Beşiktaş maçına atanmasını değerlendiren Yalçın, "Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı" diye konuştu.





Sergen Yalçın, "Oyuna baktığımız zaman, ilk yarı basit top kayıpları yaptık. Üretkenlik anlamında normal sezonun bayağı gerisinde kaldık. Takım, skoru çevirmek için mücadele etti ama kısmet değilmiş. Sezon içinde bu tür sonuçlar olabiliyor. Bunu eksiklere bağlamak da çok doğru değil. Aldığımız sonuç bizi üzdü ama uzun bir maratonda, bu tür mağlubiyetler her zaman var" dedi.





"Kim atıyorsa bunun nedenini açıklamalı"





Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez Beşiktaş maçına atanması hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Hakemle ilgili düşüncelerimi geçen hafta söylemiştim. Gerek yok. Türk futbol tarihinde bir ilki yaşadık. Enteresan. Futbolculuk dönemimde de birçok şeye şahit olduğum için, burada söylüyorum doğal olarak. Aslında söylediğim şeyler saygı çerçevesinde ama diğer teknik direktör arkadaşlarımın da yaptığı gibi bazen isyanlarımızı elimizden geldiğince ifade etmeye çalışıyoruz. İfade etmek, bizim futbol anlayışımızda suç haline geldi gibi görünüyor. Sürekli konuşuyormuşum. Bu bana verilen bir görev, işim bu. Benim işim olayları yorumlamak, takımı yönetmek, maç kazanmak, istemediğimiz şeyler olduğunda bunlara tepki vermek. Bunları saygılı şekilde buradan yapmaya çalışıyorum. Neden benim söylediklerim garipseniyor? Acayip şeyler de söylemiyorum. Oyun kuralları içinde olan şeyleri söylüyorum. MHK gibi çok ciddi bir kurumun, böyle davranması camiamızı çok üzmüştür. Genelde hakemleri aynı takıma 5-6 maç boyunca vermiyorlar. Amacın ne olduğunu anlayamadık. Kim atadıysa, kim atıyorsa, bunun nedenini herkese açıklamalı. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.