Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu /28 Eylül 2021 22:40

Sergen Yalçın'dan Ajax maçı yorumu

Beşiktaş'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Ajax maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın takımının mücadelesinden memnun olduğunu söyledi.

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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a 2-0 yenildi. Teknik direktör Sergen Yalçın maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Beşiktaş 11 eksikle gittiği Ajax deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile dönüyor.

Siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde çıktığı 2. maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın ardından Exxen TV'ye açıklamalarda bulundu.

48 yaşındaki çalıştırıcı, "Zor bir oyun oldu. Bu seviyelerde işler kolay olmuyor. Oyun planımız aslında doğru işledi. Topu rakibe verip bekledik. Daha sonra çabuk çıkıp pozisyon bulabilir miyiz diye düşünürken ilk pozisyonu da zaten biz bulduk, golü de atabilirdik. Çocuklar elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı, mücadele ettiler. Birçok oyuncu ilk kez oynadı. Oyuncuların mücadelesinden memnunuz ama tabii ki skordan değiliz." ifadelerini kullandı.

Genç oyuncuların performansını değerlendiren Yalçın, "Serdar bana göre çok iyi oynadı. 17-18 yaşında bu seviyede oynamak herkese nasip olmaz. Daha sonra genç takımdan bir stoper daha aldık. Daha iyi olabilir miydi? Belki olabilirdi ama bugün için çok fazla söylenecek bir şey yok. Oyuncular iyi niyetliydi." dedi.

Gruptaki kalan maçları da değerlendiren Sergen Yalçın, "Zor tabii. İşimiz zor. Geriden gelip yakalamak kolay olmayacak. İki Sporting maçı durumumuzu belli edecek. Bugün için en sevindirici şeylerden biri de sakatlık vermememizdi. Statta oturma yerleriyle sahanın arası çok güzel. Mesafe çok yakın. Çok rahat görebiliyoruz, oyunu okuyabiliyoruz. Bugün için söylenecek fazla bir şey yok." dedi.
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