Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ve Vida açıklaması /14 Eylül 2021 19:52

Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ve Vida açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımda sakatlıkları bulunan oyuncuların son durumu hakkında bilgi verdi.Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun ilk haftasında Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın düzenlenen basın toplantısına katıldı.

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Yalçın, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ile Domagoj Vida’nın son durumlarını açıkladı.

SAKAT İSİMLER HAKKINDA

Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş dışında eksik olmadığını dile getiren Yalçın, "Vida ile Alex’in sakatlıkları var. Vida’nın sakatlığı uzun sürebilir ama Alex’in sakatlığı uzun sürmez. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Onların dışında herhangi bir sakatımız yok. Nsakala iyi durumda.

 Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek durumundayız" diye konuştu.

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