Sergen Yalçın'dan Alex Teixeira ve Vida açıklaması

Yalçın, sakatlıkları bulunan Alex Teixeira ile Domagoj Vida’nın son durumlarını açıkladı.







SAKAT İSİMLER HAKKINDA





Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Umut Meraş dışında eksik olmadığını dile getiren Yalçın, "Vida ile Alex’in sakatlıkları var. Vida’nın sakatlığı uzun sürebilir ama Alex’in sakatlığı uzun sürmez. Umut da bir haftaya kadar takıma dönecek. Onların dışında herhangi bir sakatımız yok. Nsakala iyi durumda.





Fiziksel olarak hiçbir sorunu yok. Antrenmanlarda da gayet iyi. Bütün maçları aynı oyuncularla oynayamayız. Bazı oyuncularımızı dinlendirmek durumundayız" diye konuştu.



