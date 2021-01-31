Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması /31 Ocak 2021 22:43

Sergen Yalçın'dan Trabzonspor açıklaması

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta alınan 2-1'lik Trabzonspor yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor'un 2-1 kazandığı karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Yalçın mağlubiyetle ilgili, "Nazar boncuğu olsun" şeklinde konuştu.

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u ağırladı. Ligde yükselişini sürdüren iki ekibin karşılaşmasında gülen taraf bordo-mavililer oldu.

Siyah beyazlılar, sahasında 1-0 öne geçtiği maçta Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar 9 maç sonra ligde kaybederken Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz 77. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Sergen Yalçın, "Kaybetmeyi hak ettik mi? Çok da zannetmiyorum. Nazar boncuğu olsun, bazen oluyor böyle sonuçlar. Özellikle ilk yarıdaki oyun, beklediğimizin dışında oldu. Rakip oyuncuların ileride kalıp dönmediğini, kaptırdığımız zaman arkada sağlam durmamız gerektiğini konuştuk. Oyunda bazen her şey kendiliğinden gelişiyor, engelleyemiyorsun" dedi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş 44 puanda kalırken 45 puanlı Fenerbahçe haftayı lider tamamladı. Trabzonspor ise puanını 36'ya yükseltti.

Beşiktaş bu sonuçla ligde 9 maç sonra kaybetti. Siyah-beyazlılar 2021 yılında ilk kez maç kaybetti. Beşiktaş bundan önceki son yenilgisini 13 Aralık 2020'de Alanyaspor deplasmanında almıştı.
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