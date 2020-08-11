Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması /11 Ağustos 2020 00:24

Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması

Beşiktaş'ın teknik patronu Sergen Yalçın, ekibinin transfer çalışmaları ve yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi.

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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, transferle ilgili henüz netleşen bir durum olmadığını belirtirken, "Aramıza yeni katılanlar olacak. Birçok ihtiyacımız, eksik bölgelerimiz var. Şu anda transferle ilgili net olan bir şey yok" dedi.

Yalçın, "Bugün çalışmalara başlıyoruz. Ayrılanlar oldu, birçok oyuncu kaybettik. Kiradan gelen oyuncularımız var. Cyle Larin geldi, Oğuzhan Özyakup geldi, Nicolas Isimat-Mirin geldi. Ajdin Hasic de var... Bu kadroyla başlıyoruz. Aramıza yeni katılanlar olacak. Birçok ihtiyacımız, eksik bölgelerimiz var. Şu anda transferle ilgili net olan bir şey yok" diye konuştu.

Sezon öncesi hazırlıklarının kısa süreceğine değinen Sergen Yalçın, şöyle devam etti:

"İki hafta sonra PAOK maçımız var. Biraz hızlandırılmış bir sezon başı olacak. Sezon başından ziyade kaldığımız yerden devam ediyormuşuz gibi başlayacağız. Umarım PAOK maçına kadar hazır hale geliriz."

"Zor bir kura çektik"

Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK ile eşleşmelerini de yorumlarken, "Bana göre çok zor bir kura çektik. Daha iyi rakipler çıkabilirdi ama sonuçta oynayacağız. PAOK, Yunanistan'ın önemli takımlarından birisi. Orada tek maç oynayacak olmamız da işi farklı yerlere götürüyor. Umarım iyi hazırlanıp turu geçeriz" ifadelerini kullandı.
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