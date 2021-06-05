Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'ın istediği rakam belli oldu /05 Haziran 2021 12:06

Sergen Yalçın'ın istediği rakam belli oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önümüzdeki hafta teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşecek. Siyah-beyazlılar yıllık 10 milyon TL teklif ederken, Sergen Yalçın'ın ise 14 milyon TL istediği öğrenildi

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Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi henüz uzatılmadı. Başkan Ahmet Nur çebi önümüzdeki hafta 48 yaşındaki teknik adamla bir araya gelecek.

HaberTürk Spor'dan Ayhan Şensoy'un haberine göre, siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 7 milyon TL alan Sergen Yalçın ile 10 milyon TL'den yeni kontrat yapmayı hedefliyor. Sergen Yalçın'ın ise yıllık 14 milyon TL istediği öğrenildi. Yapılacak görüşmede ortak bir rakamda anlaşılması bekleniyor.

İstediği transferler netleşti

Bu arada Sergen Yalçın yönetimden 6 transfer isteyecek. Tecrübeli teknik adam, bir stoper, bir sağ bek, bir orta saha, bir hücuma dönük kanat oyuncusu ve 2 forvet alınmasını yönetimden talep edecek. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın ile sözleşme konusunu görüşeceği toplantının ardından transferde de harekete geçecek.
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