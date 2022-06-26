Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'ın yeni adresi bakın neresi oldu /26 Haziran 2022 20:00

Sergen Yalçın'ın yeni adresi bakın neresi oldu

Beşiktaş'ta teknik direktör olarak görev yaptığı sürede Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları elde eden Sergen Yalçın'ın YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de futbol yorunculuğu yapacağı açıklandı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Süper Lig ekibi Beşiktaş ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönme kararı aldı. Yalçın'ın yeni görevi sosyal medyadan duyuruldu.

Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı takımla hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Yalçın, yeni sezonda başarılı sonuçlar alamayınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın eski mesleğine yani yorumculuğa geri döndü.

2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 9 Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih eden Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. Sergen Yalçın bu teklifi reddetti ve yeni bir maceraya yelken açtı.

Sergen Yalçın'ın sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacağı açıklandı. Bu olayın ardından Beşiktaş taraftarı büyük şaşkınlık yaşadı. Herkesin teknik direktörlüğe devam etmesini beklediği Sergen Yalçın, sosyal medyadan da eleştirildi.


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