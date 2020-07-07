Sergen'den 3-1'lik mağlubiyet sonrasında 'gençlik' açıklaması

Sergen Yalçın, 3-1’lik Hes Kablo Kayserispor yenilgisini genç oyuncular Rıdvan ve Ersin’e bağlamanın yanlış olduğunu söyledi. Yalçın, “Olacak bu hatalar, onlar da öğrenecek hata yapmamayı. Bunlar çok doğal şeyler.” dedi.





Süper Lig’in 30. haftasında Hes Kablo Kayserispor’a 3-1 mağlup olan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maç sonunda düzenlenen basın toplantısında, “Hes Kablo Kayserispor’u tebrik etmek istiyorum çok koştular, mücadele ettiler” dedi. Sergen Yalçın, “Bize gelince oyuna iyi başladık, ilk yarısında tamamen kontrol bizdeydi. Çok net 3-4 pozisyonumuz var. Onları skora çevirebilseydik ilk yarıda bitirebilirdik Ama basit bir şekilde harcadık” ifadelerini kullandı.





Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu’nun hatalarına da değinen Sergen Yalçın, “İkinci yarıda genç oyuncularımızın yaptığı hatalar var. Olacak bu hatalar, onlar da öğrenecek hata yapmamayı. Bunlar çok doğal şeyler. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. O dakikadan sonra maçı çevirmek kolay değil. Kontrataktan bir gol daha yedik. Bizim için iyi bir gece olmadı. Önümüzde 4 hafta var” diye konuştu.