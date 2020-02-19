Sergey Lavrov: Türk ve Rus heyetleri anlaşmaya varamadı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye tarafı ile gerçekleştirilen Suriye konulu toplantıda bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.



Lavrov, Moskova’nın Türk heyetle yapılan görüşmede İdlib konusunda yeni bir talep iletmediğini ve görüşmede iki ülkenin liderleri arasında İdlib’e ilişkin varılan anlaşmaların nasıl uygulanacağına dair nihai bir anlaşmaya varılmadığını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmeyle ilgili “Yeni taleplerde bulunmadık. Liderlerimiz arasında varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.





Lavrov, Türkiye’nin belirlenen süre içerisinde teröristlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılmasına ilişkin görevini yerine getiremediğini kaydetti.





‘Putin ve Erdoğan görüşmesi hazırlığına dair bir bilgi yok’

“Türkiye ile İdlib konusunda her düzeyde çalışmaya hazırız, buna üst düzey de dahil” diyen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme hazırlığına dair bilgi olmadığını da ifade etti.





‘Suriye ordusu İdlib’deki ihlallere karşılık verdi’

Lavrov, Suriye ordusunun İdlib’deki eylemlerine ilişkin, “Bu eylemler İdlib konusundaki anlaşmalara yönelik en kaba ihlallere yanıt olarak gerçekleştirildi" dedi.





“Teröristler ve onlarla işbirliği yapan militanlar gerilimi azaltma bölgesinin dışına çıkmayı reddediyor ve provokatif eylemlerine devam ediyor” diyen Lavrov, Suriye ordusu teröristleri, gerilimi azaltma bölgesi çevresinden uzaklaştırdığını, böylece saldırı gerçekleştirmeye çalıştıkları noktalardan olabildiğince uzaklaşmalarının sağlandığını ifade etti.





‘Suriye ordusunun teröristlerin provokasyonlarına verdiği yanıtları destekliyoruz’

Rusya ile Türkiye arasındaki anlaşmalar doğrultusunda ateşkes rejiminin hiçbir şekilde teröristleri kapsamadığını hatırlatan Lavrov, Moskova’nın Suriye ordusunun teröristlerin provokasyonlarına verdiği yanıtları destelediğini vurguladı.





Lavrov, “Kimse hiçbir zaman İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde teröristlere dokunulmayacağı sözünü vermedi” dedi.





'Türkiye ile anlaşmaların elde edilmiş sonuçlar üzerinden yerine getirilmesi gerekiyor'

Lavrov, ayrıca ,”Tabii ki Türk meslektaşlarımızla (İdlib’deki) mevcut durumu incelemeye, üstünde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesinin yollarını aramaya devam edeceğiz. ‘Üstünde anlaştığımız şeylerin yerine getirilmesi’ derken, bir buçuk yıl önce anlaşmaya vardığımızda mevcut olan duruma geri dönülmesinden bahsetmiyorum. Elde edilmiş sonuçlar üstünden anlaşmanın yerine getirilmesi gerektiğini kastediyorum” dedi.





Lavrov, “Bu arada bazı değerlendirmelerin aksine, Suriye ordusunun militanları ve teröristleri yabancı topraklara değil, kendi topraklarına itiyor. Bu sırada da Suriye hükümetinin kendi toprakları üzerindeki kontrolünü sağlıyor. Ateşkes rejimine uymayan grupların uzaklaştırılması sürecinde, Suriye ordusu İdlib anlaşmalarının ayrılmaz bir parçası olan M-4 ve M-5 karayollarına zaten girmişti” dedi.





‘Rukban kampına gönderilen yardımların teröristleri desteklemek için kullanıldığından şüphelendik’

Lavrov, ABD’nin, Fırat Nehri’nin doğusundaki varlığını sürdürmek için Rukban kampındaki durumu muhafaza ettiği yönünde bir izlenimleri olduğunu belirtti.





ABD kontrolündeki kamptaki Suriyelilerin terör örgütleri tarafından ‘canlı kalkan’ olarak kullanıldığını kaydeden Lavrov, “Göçmenlerin evlerine dönmeleri için tek bir kez dahi yardım etmediler ya da BM’nin dikkatini konuya çekmediler” dedi.





Lavrov, kampa birkaç kez insani yardım gönderme girişimi olduğunu, ancak yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılamadığını, bu yardımların militanları desteklemek için kullanıldığından şüphelendiklerini ifade etti.