Serhat Akın'a silahlı saldırıda yeni gelişme!

Futbol yorumcusu ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren zanlıların kimlik bilgileri tespit edildi. Olayı gerçekleştiren 4 saldırgandan ikisi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Beykoz ilçesi Kavacık Mahallesinde futbol yorumcusu Serhat Akın’ın yaralanması olayı ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren motosikletin olay yerinde bulunan bir araçla birlikte hareket ettiği belirlenmiş, şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.



Olaya karışanların E. Ü., M.A., O. D. ve O.M. adlı şahıslar olduğu tespit edilmiştir. Yardım ve yataklık yapan E.Ü. ve M.A. yakalanmıştır.



Motosikleti kullanan O.M. ve silahla ateş eden O.D. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam etmektedir.



Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."