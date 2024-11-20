Samanyolu Haber /Spor / Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: 'Ben vurulduktan sonra aramış ve...' /20 Kasım 2024 20:40

Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: 'Ben vurulduktan sonra aramış ve...'

Silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın, Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Akın, "Acun Ilıcalı aramış. 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı" dedi.

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Ayağından silahlı saldırıya uğrayan ve hala iyileşmeyen Serhat Akın sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya sert sözler söyledi. Serhat Akın'ın paylaşımı şu şekilde:

'GEÇMİŞ OLSUN AMA İYİ OLDU HESABI'

“Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp ‘Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu’ demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı, timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek! Ben senin Survivor’da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadıköy Boğasıyım.”
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