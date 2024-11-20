Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya ağır sözler: 'Ben vurulduktan sonra aramış ve...'

Ayağından silahlı saldırıya uğrayan ve hala iyileşmeyen Serhat Akın sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'ya sert sözler söyledi. Serhat Akın'ın paylaşımı şu şekilde:





“Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp ‘Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu’ demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı, timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe’de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek! Ben senin Survivor’da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadıköy Boğasıyım.”