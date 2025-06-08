'Seri katil' alarmı! Gölden tam 19 ceset çıktı

ABD'nin Texas eyaletindeki Austin kentinde, tüm ülkeyi dehşete düşüren bir konu gündeme geldi. Kentteki Lady Bird Gölü'nde, son üç yılda tam 19 ceset bulunduğu açıklandı. Uzun yıllardır sık sık seri katil vakalarıyla gündeme gelen ülkede yaşanan bu şüpheli ölümler, cinayet iddiasını düşündürdü. Polis ise henüz ortada bir seri katil olduğuna dair bir bilgi olmadığını belirtti.



"Rainey Sokağı Kasabı" diye bilinen hayali bir katil hakkındaki tartışmalar, gölde 3 Haziran'da genç bir erkek cesedinin bulunmasıyla patlak verdi. 17 yaşındaki gencin, ailesiyle kano ve kürek sörfü yaparken can yeleği giymeden suya atlayıp kaybolduğu aktarıldı.



HEPSİ BİRBİRİNE BENZİYOR



Polis kayıtlarına göre, 2022 yılından Haziran 2025'e kadar söz konusu gölden 19 ceset çıkarıldı. Özellikle 2022 yılında peş peşe benzer profilde altı erkeğin cansız bedeninin bulunması, bölge sakinlerinin korku duymasına neden oldu ve gölü ülke gündemine taşıdı.



2023 yılının başlarında ise beş ceset daha bulundu. Hepsinin erkek olduğu ve hepsinin gece dışarı çıktıktan sonra kaybolduğu öğrenilirken, hepsinin ölüm nedeni suda boğulma olarak açıklandı. Ancak durumun kazara olduğuna dair ciddi şüpheler bulunuyor. Pek çok kişi set bir akıntı gibi bir tehlike bulunmayan gölde bu kadar olayın kazara olamayacağını söylüyor.