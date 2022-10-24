Samanyolu Haber /Gündem / Seri katil Dahmer'ın babasından Netflix'e dava /24 Ekim 2022 11:13

Seri katil Dahmer'ın babasından Netflix'e dava

En yakın rakibine 4 kat fark atan Netflix dizisi DAHMER: Monster: The Jeffrey Dahmer Story sıralamadaki yerini korurken; katil Jeffrey Dahmer'in babasından karşı hamle geldi. Baba, oğluyla ilgili yayınladığı iki dizide de cinayetleri romantize ettiği gerekçesiyle Netflix'e dava açmaya hazırlanıyor.

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Seri katil Jeffrey Dahmer'ın babası Lionel Dahmer, oğluyla ilgili çekilen iki dizi için Netflix'e dava açmaya hazırlanıyor.

Lionel Dahmer, 'Canavar: Jeffrey Dahmer'in Hikâyesi' dizisinin ardından, yeni belgesel dizi 'Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer, sorgu sırasında kaydedilmiş ses kayıtlarının kullanılması için kendisinden ve avukatlarından izin alınmadığını açıkladı.

"DİZİ YAYINCISIYLA KONUŞTUM..."

Duvar'ın New York Post'tan aktardığı habere göre, 86 yaşındaki Lionel Dahmer'in kendini 'Jeb' adıyla tanıtan bakıcısı US Sun'a yaptığı açıklamada, baba Dahmer'in Netflix'in popüler dizisi 'Monster: The Jeffrey Dahmer Story' ile ilgili olarak kendisiyle hiç temasa geçilmemesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Bakıcı, "Birkaç avukatla ve devam eden tüm kaos nedeniyle dizi yayıncısıyla konuştum. Lionel ve avukatları, yapım ekibine veya muhtemelen Netflix'e karşı olası bir davaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Yeni Netflix dizisini tam olarak izlememesine rağmen Lionel Dahmer'ın adil bir şekilde tasvir edilmediğini düşündüğünü söyleyen Jeb, "Lionel çok sevecen bir babaydı. Sadece belirsiz bir zamanda elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bunların hiçbirinin yapılmaması gerektiğini düşünüyor, halka açık olması gerektiğini düşündüğü tüm bilgiler kitabında var. Geri kalan göz boyamaktan ve gerçekliği kanıtlanmamış ayrıntılara dikkat çekmekten ibaret. Lionel'e insanlara ne söylememi istediğini sorduğumda, 'Söylemem gereken her şey kitabımda var' dedi" diye konuştu.

EVİNİN KENARINA 'GİRİLMEZ' TABELALARI KOYDU
Netflix'in her iki dizisi de 1978 ile 1991 yılları arasında 17 erkeği öldüren Jeffrey Dahmer'e olan ilginin yeniden artmasına yol açtı. "Lionel'in sağlığı hiç umursanmadı" diyen Jeb, Lionel Dahmer'in evine gelen hayranlar sebebiyle endişelendiğini ve evinin çevresine ‘İzinsiz Girilmez’ tabelaları koyduğunu aktardı.

Jeb, Ohio kırsalında "sessiz sedasız" yaşayan Lionel Dahmer'in, oğlunun hayranları mülküne izinsiz geldiği için endişelendiğini ve bu artan ani ilgi karşısında kendisini korumak için silahlanmaya karar verdiğini söyledi.
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