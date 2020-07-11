Samanyolu Haber /Spor / Seria ekibinde koronavirüs paniği /11 Temmuz 2020 19:32

Seria ekibinde koronavirüs paniği

İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da, kulüp çalışanlarından birinin corona virüs test sonucun pozitif çıktığı açıklandı.

SHABER3.COM

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma'da bir kulüp çalışanında corona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği ve futbolcu ve teknik heyetin test sonuçlarının da negatif çıktığı belirtildi.

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