Samanyolu Haber /Gündem / Şerif Ali Tekalan’dan Ahmet Zeki Üçok’a: Bu yalancıdan hukuk karşısında hesap soracağım /12 Temmuz 2022 10:03

Şerif Ali Tekalan’dan Ahmet Zeki Üçok’a: Bu yalancıdan hukuk karşısında hesap soracağım

Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, AKP’nin Hizmet hareketiyle barışacağı ve ‘Şerif Ali Tekalan’ın 25 milyar dolar ile Türkiye’ye gelmeye hazırım’ dediğini duyduğunu söyleyen ‘bamya’ lakaplı eski albay Ahmet Zeki Üçok’u yalanladı.

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tr724'ün özel haberine göre, Avukat Celal Ülgen’le ortak silah ticaretine girdiği ortaya çıkan 'bamya' lakaplı Ahmet Zeki Üçok, Tayyip Erdoğan’ın cemaatle ilgili dosyaların bitirilmesi talimatı verdiğini ortaya atmıştı. Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan Üçok ardından Halk TV’de ekran çıkarıldı ve burada da benzer ifadeler kullandı.

Konu ile ilgili olarak TR724’ün sorularını cavaplayan Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, hipnozcu albayın söylediklerini net bir dille yalanladı.

Tekalan, ”Halk TV’deki iftira ve yalanlarını dinledim. Güya 25 milyar dolara sahipmişim. Türkiye’ye gelecekmişim, neler neler yapacakmışım. Ara ara duydum dese de itibar suikastı yapıyor. İftira atıyor. Sözleri öyle yalan ve iftira ki bunun ben neresini düzelteyim. İnsan şaşırıyor. Yalan söylerken iftira atarken bile insaflı olur. Bunlardan hukuk karşısında hakkımı mutlaka alacağım.” dedi.

AHMET ZEKİ ÜÇOK’UN SİLAH ŞİRKETİ DEŞİFRE OLDU

Ergenekon terör örgütü ve Balyoz davası sanıklarından emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile avukat Celal Ülgen’in ortak silah şirketi kurduğu ortaya çıktı. Avukat Vural Ergül sosyal medya hesabından ikilinin kurduğu silah şirketinin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerini paylaştı.
Ergül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;

“Yurt içi-dışı,silah ve yan sanayi’de yeni ürün gelişmesine katkıda bulunmak,silah ve yan sanayi ürün ve sistemlerinin iç ve dış ticaretiyle,alım satımını yapmak” için @ucokahmetzeki  ve @avcelalulgen  beraber SUN Savunma,Teknoloji-Danışmanlık A.Ş’nin kurucu ortağı!



Vural Ergül’ün açıkladığı Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi’ni 2015’te kuran Üçok, şirketi ile dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya‘dan, Türkiye’ye balık getirmeye başladı. Avukat Celal Ülgen ise Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatlığını yapmıştır. Ayrıca diğer önemli isimlerinde avukatlık görevini üstlenmiştir.
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