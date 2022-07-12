Şerif Ali Tekalan’dan Ahmet Zeki Üçok’a: Bu yalancıdan hukuk karşısında hesap soracağım









tr724'üngöre, Avukat Celal Ülgen’le ortak silah ticaretine girdiği ortaya çıkan 'bamya' lakaplı Ahmet Zeki Üçok, Tayyip Erdoğan’ın cemaatle ilgili dosyaların bitirilmesi talimatı verdiğini ortaya atmıştı. Cumhuriyet’ten Barış Terkoğlu’na konuşan Üçok ardından Halk TV’de ekran çıkarıldı ve burada da benzer ifadeler kullandı.Konu ile ilgili olarak TR724’ün sorularını cavaplayan Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan, hipnozcu albayın söylediklerini net bir dille yalanladı.Tekalan, ”Halk TV’deki iftira ve yalanlarını dinledim. Güya 25 milyar dolara sahipmişim. Türkiye’ye gelecekmişim, neler neler yapacakmışım. Ara ara duydum dese de itibar suikastı yapıyor. İftira atıyor. Sözleri öyle yalan ve iftira ki bunun ben neresini düzelteyim. İnsan şaşırıyor. Yalan söylerken iftira atarken bile insaflı olur. Bunlardan hukuk karşısında hakkımı mutlaka alacağım.” dedi.Ergenekon terör örgütü ve Balyoz davası sanıklarından emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ile avukat Celal Ülgen’in ortak silah şirketi kurduğu ortaya çıktı. Avukat Vural Ergül sosyal medya hesabından ikilinin kurduğu silah şirketinin ticaret sicil gazetesindeki bilgilerini paylaştı.Ergül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı;“Yurt içi-dışı,silah ve yan sanayi’de yeni ürün gelişmesine katkıda bulunmak,silah ve yan sanayi ürün ve sistemlerinin iç ve dış ticaretiyle,alım satımını yapmak” için @ucokahmetzeki ve @avcelalulgen beraber SUN Savunma,Teknoloji-Danışmanlık A.Ş’nin kurucu ortağı!Vural Ergül’ün açıkladığı Sun Savunma Teknoloji ve Danışmanlık Şirketi’ni 2015’te kuran Üçok, şirketi ile dünyanın en önemli balık ihracatçılarından biri durumundaki Moritanya‘dan, Türkiye’ye balık getirmeye başladı. Avukat Celal Ülgen ise Ergenekon Davası sürecinde Çetin Doğan’ın avukatlığını yapmıştır. Ayrıca diğer önemli isimlerinde avukatlık görevini üstlenmiştir.