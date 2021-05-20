Samanyolu Haber /Gündem / Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum /20 Mayıs 2021 02:38

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Fethullah Gülen Hocaefendi'nin akrabalarından Selahattin Gülen'in eşi Seriyye Gülen, eşinden 3 Mayıs'tan bu yana haber alınamadığını açıkladı.

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen, kendisine ait Twitter adresinden yayınladığı video ile eşinin kayıp olduğunu ve kaçırıldığını düşündüğünü ifade etti.

Gülen, 3 Kasım'dan bu yana Kenya'da yaşadığını belirterek yeni evlendiği Selahattin Gülen'in uzun yıllardır yurtdışında öğretmenlik yaptığını ve kendi halinde bir hayat sürdüğünü belirtti. 

3 Mayıs'ta eşiyle irtibatının kesildiğini belirten Gülen, o günden bu yana çalmadık kapı bırakmadığını, Kenya'daki basın kuruluşlarına haber yaptırdığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi. 5 Mayıs tarihi itibariyle eşinin kaçırılarak Türkiye'ye götürüldüğünü düşündüğünü anlatan Gülen, başlarına bu hadisenin eşinin Gülen soyadını taşıması sebebiyle geldiğini ifade etti.

Videoda yetkililere seslenen Gülen sağlığından endişe ettiği eşinin bir an önce bulunmasını, kaçırıldıysa serbest bırakılmasını istedi.
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Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

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