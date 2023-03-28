Serkan İnci: Cumhur İttifakı mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok

İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sevmeyen gençlere seslendi.





İnci, “Kılıçdaroğlu’nu sevmeyen arkadaşlar var. Özellikle bu Jahreyn gibi bu tür yeni internet fenomenlerinin cahilce yaptıkları yorumlardan Zafer Partisi, Muharrem İnce takıntısı yapıp, Kılıçdaroğlu’nu beğenmeyenler var” dedi.





Cumhur İttifakı’nın kazanması halinde Türkiye’nin yaşanacak bir yer olmayacağını belirten İnci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer seküler bir hayatınız varsa, hatta ılımlı muhafazakarsanız, radikal değilseniz, Kılıçdaroğlu’nun kazanamayacağını düşünüyorsanız şimdiden vizenizi alıp valizinizi hazırlayın. Çünkü Cumhur İttifakı bu ülkede mutlak güç olursa, bu ülkenin dönüş ihtimali yok.”