Bildiğim her şeyi FBI'a anlatacağım

İzmir’de Hizmet Hareketi'ne mensup işadamlarını kaçırıp rüşvet alan çetenin lideri Serkan Kurtuluş, tutuklu bulunduğu Arjantin’den çarpıcı açıklamalar yapmayı sürdürüyor.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı pastör Andrew C. Brunson’a suikast düzenlenmesi ve suçun Hizmet Hareketi'ne atılmasının planlandığını ifşa ettikten sonra Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) konu hakkında soruşturma açtığı Amerikan basınına yansıdı.





Amerika'nın etkili televizyonlarından Fox News, Brunson'a suikast hazırlığı iddialarını ekrana taşıdı. Fox News, ABD Başkanı Donald Trump’ın en çok takip ettiği ve sürekli yayınlarına katıldığı bir televizyon olarak biliniyor.





KURTULUŞ: BRUNSON DARBE ÖNCESİ DE KONUŞULUYORDU





Fox News'in haberinde Arjantin’de tutuklanan Serkan Kurtuluş’un Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) yetkilileri tarafından pastör Andrew Brunson’ı öldürmek için görevlendirildiği ve suçun Hizmet Hareketi'nin üzerine atılmasının planlandığı bilgisini yer verildi.





ABD Başkanı Trump, Brunson'ın (solda) tahliyesi için Twitter'dan Erdoğan'a "Derhan serbest bırakın. Yoksa ekonominizi mahvederim." mesaj vermişti. 2018 yılı ekim ayında tahliye edilen Brunson özel bir jetle ABD'ye uçmuştu. Evanjelik mezhebine mensup Brunson kendisini Beyaz Saray'da kabul eden Trump'ın sol omzundan tutarak dua etmişti.





31 Ağustos Pazartesi günü hapishaneden Fox News kanalına konuşan 38 yaşındaki Serkan Kurtuluş, “Darbe girişiminden önce bile, (yetkililer) Brunson hakkında konuşmaya başladılar. Onun bir ajan olduğunu ve terörizmi desteklediğini söylediler. Daha sonra, (2016’daki) başarısız darbeden sonra benden onu öldürmek için birini bulmamı istediler ve suçu Gülencilerin üstüne atmamı istediler.” ifadelerini kullandı.





"BENDEN GENÇ VE DİNDAR BİRİNİ BULMAMI İSTEDİLER"





Kurtuluş, Fox News’e verdiği mülakatta, “Darbe girişiminden sonra, (yetkililer) bir istihbarat dosyası hazırladı ve dosyayı benimle paylaştılar. Benden genç ve kendisine millet için feda edecek dindar birisini bulmamı istediler.” diye konuştu.







Kurtuluş, planın Brunson’ı öldürmek ve suçu Hizmet Hareketi üzerine atmak olduğunu kaydetti.







KURTULUŞ’U DESTEKLEYEN İKİNCİ TANIK İFADESİ





Fox News, 18 Ağustos’ta İzmir Adliyesi’ne giderek ifade veren ve öldürülen AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un şoförü ve koruması Ufuk Gürbüz’ün bir Brunson dosyası hazırlandığını ve dosyanın Ahmet Kurtuluş tarafından çok sıkı korunduğunu ifadesinde belirttiğini haberinde yer verdi.





Ufuk Gürbüz’ün ifadesinde Brunson için hazırlanan dosya için, “Ahmet Kurtuluş bu dosyanın gizliliğine önem veriyordu. Masanın üzerinde sağda solda bırakmaz. Çekmecesinde kilitli tutardı. (Dönemin AKP Genel Başkan Yardımcısı, halihazırda 9 Eylül Üniversitesi Rektörü) Nükhet Hotar’ın ofise geldiği gün Serkan Kurtuluş da ofise geldi. Yanında tanımadığım iki kişi de vardı. Nükhet Hotar, Ahmet Kurtuluş, Serkan Kurtuluş ve tanımadığım iki kişi daha bir saat kadar görüştüler ve Serkan Kurtuluş ayrılırken pastör Brunson ile ilgili dosya elinde olarak çıktı. Sonrasında ne oldu bilmiyorum.” ifadelerini kullandığı belirtildi.





ABD’NİN GÜLEN’İ İADE ETMESİ BEKLENİYORDU





Serkan Kurtuluş, Brunson’ı öldürme planının fotoğraflar ve krokilerle yapıldığını ve cinayet sonrası ABD’nin Fethullah Gülen’i Türkiye’ye iade etmesinin beklendiğini Fox News’e anlattı.





Kurtuluş, cinayet karşılığında belirli bir para teklif edilmediğini ancak mali ilişkilerinin devam ettiğini vurguladı.





Fox News, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın defalarca Brunson karşılığında Fethullah Gülen’in iade edilmesini istediğini haberde vurguladı.





Haberde, Amerikan yönetiminin AKP hükûmetinin Gülen’in darbeyi yönettiğine dair delil sunamadığını dair beyanlarına da yer verildi.







BRUNSON: HER HALÜKARDA ŞAŞIRMADIM





Fox News’e konuşan Andrew Brunson da Arjantin’den yapılan açıklamaları ve Türkiye’deki bu konuyla ilgili gelişmeleri takip ettiğini belirtti.





Bold'un aktardığına göre Brunson, Kurtuluş’un doğru söyleyip söylemediğini bilmediğini belirterek, “Her halükarda şaşırmadım.” ifadelerini kullandı.







Fox News’e konuşan Brunson, “Dünyanın o bölgesinde çok fazla entrika ve komplo var. Bana karşı yürütülen propaganda kampanyasının bir sonucu olarak ben halkın nefret ettiği ve ve beni tutuklamaya devam ettikleri için artan bedel nedeniyle hükumetin nefret ettiği, Türkiye’de nefret edilen bir adam haline geldim.” dedi.





Brunson sözlerine şöyle devam etti: “O zaman beni öldürmek isteyen ve şimdi beni öldürmek isteyen insanlar olmasını beklerim.”





KURTULUŞ: ÇETE KURDU, AKP'Lİ İSİMLER DESTEKLEDİ





Fox News, 17 yaşına kadar Almanya’da büyüyen Serkan Kurtuluş’un döndüğü İzmir’de araba satışı ve spor kompleksi işletmesi kurduğuna dikkati çekti.





Kurtuluş, 2013 yılında ortak bir dost aracılığıyla AKP milletvekilleri ile tanıştığını ve spor kompleksi aracılığıyla tanıştıkları gençlerden kendisini bir çete kurma konusunda AKP’li siyasilerin desteklediklerini Fox News’e anlattı.





Fox News, Kurtuluş’un ifadelerinde bir kadın milletvekilinin (Nükhet Hotar) çetesini bir gazeteciyi dövdürmek için tuttuğunu ve gazeteciye bir ders verilmesinin istendiğini ifadelerinde yer verdiğini kaydetti. Kurtuluş, böylece aralarında bir güven ilişkisinin kurulduğunu ifadelerinde anlatmıştı.





Kurtuluş, “Ne zaman polisle ve hükumet yetkilileri ile bir işimiz olsa, bizler dokunulmazdık, korunuyorduk. Diğer operasyonlar yapmaya başladık. Şehirde zengin iş adamalarından rüşvet almaya başladık.” demişti.





HAFTADA 100 BİN DOLAR KAZANIYORDU





Fox News, Kurtuluş’un siyasi destekli işleri sırasında haftada 50-100 bin dolar kazandıklarını söylediğini aktardı.





Serkan Kurtuluş, Türkiye’den ayrılmasından sonra Türk yetkililerin kendisine ülkeye dönmesi yönünde çağrılarda bulunduğunu ancak dönmemesi üzerine Interpol’den kırmızı bülten çıkarıldığını söyledi.





Fox News, bu arada Türk medyasının çok farklı bir Serkan Kurtuluş portresi çizdiğini belirtti.





“SIZDIRILMIŞ ŞEYLERİ BİLİYORUM, DÖNERSEM HAYATTA KALMA ŞANSIM SIFIR”





Serkan Kurtuluş, 2014-2016 yılları arasında düzenli olarak sınırdan Suriye’ye geçtiğini ve yaralı sivilleri Türkiye’ye tedavi için getirmesi karşılığında para verildiğini Fox News’e yaptığı açıklamalarda kabul etti.





Serkan Kurtuluş, dönemin AKP Genel Başkanı Yardımcısı Nükhet Hotar'ın pastör Brunson'a suikast hazırlığı için kendisine talimat verdiğini ifşa etti.

Fox News, iş ortağı AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un 2018 yılında gözaltına alınmasının ardından belirli bir süre sonra serbest bırakıldığını, 31 Mayıs 2019 tarihinde evinde polis kıyafeti giymiş kişiler tarafından vurulduğunu da vurguladı.





Kurtuluş, Arjantin’de iltica için başvurduğunu ve Türkiye’ye gönderilmesi durumunda hayatından endişe ettiğini Fox News’e ifade ederek, şunları söyledi: “Sızdırılmış şeyleri biliyorum, hayatta kalma şansım sıfır.”





KAN DONDURAN İDDİALARI FBI ARAŞTIRIYOR





Fox News, haberinde Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’nun konuyu araştırdığının bildirildiğini kaydetti.





Ancak Kurtuluş şu ana kadar kendisiyle ABD’li hiçbir yetkilinin görüşmediğini belirtti.





Kurtuluş, “Eğer bağlantıya geçerlerse, bütün kayıtlarımı ve onlarla ilgili bildiğim her şeyi paylaşacağım. Ailemin hayatı Türkiye’de baskı altında, hayatım baskı altında.” dedi.



