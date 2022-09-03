Serkan Taranoğlu’nun abisinden şaşırtan açıklama

"BENİM KONUŞMAM UYGUN OLMAZ"





Son dönemde rüşvet iddialarında adı anılan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi aldıktan sonra görevden aldığı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun abisi Ersin Taranoğlu, “Devlet konuşmadan ben konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan ve ANAP döneminde bakanlık yapan Ersin Taranoğlu, “Rüşvet, nüfuz ticareti”nde adı geçen ve iş kadını Mine Tozlu'dan para istediğine ilişkin yazışmalarla da gündeme gelen Taranoğlu'nun, iş kadınına, “Korkmaz Karaca'ya gitme, o çok para ister” dediği iddiasını değerlendiren Ersin Taranoğlu, şunları kaydetti:. Ben, olayları yakından takip ediyorum. Devletin konuşmasını bekliyorum. Sosyal medyada herkes konuşuyor. Bu çağın hastalığıdır. Medyada bu konu konuşuluyor, yazılıyor. Bu da var oluşunun gereğidir. Mine Hanım da bazı şeyler söylüyor. Devlet ve kurumları da tam da bu durum için lazımdır. Ben, ‘Devlet ne diyor' onu bekliyorum. Devlet henüz konuşmadı. Devlet konuşmadan benim konuşmam uygun olmaz. Devletin, her şeyin doğrusunu söyleyeceğinden eminim.Devlet konuşuncaya kadar iddialarla meşgul değilim.