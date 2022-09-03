Samanyolu Haber /Politika / Serkan Taranoğlu’nun abisinden şaşırtan açıklama /03 Eylül 2022 11:51

Serkan Taranoğlu’nun abisinden şaşırtan açıklama

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevden aldığı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun abisi eski Bakan Ersin Taranoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Son dönemde rüşvet iddialarında adı anılan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın  İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi aldıktan sonra görevden aldığı danışmanı Serkan Taranoğlu'nun abisi Ersin Taranoğlu, “Devlet konuşmadan ben konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

"BENİM KONUŞMAM UYGUN OLMAZ"

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan  ve ANAP döneminde bakanlık yapan Ersin Taranoğlu, “Rüşvet, nüfuz ticareti”nde adı geçen ve iş kadını Mine Tozlu'dan para istediğine ilişkin yazışmalarla da gündeme gelen Taranoğlu'nun, iş kadınına, “Korkmaz Karaca'ya gitme, o çok para ister” dediği iddiasını değerlendiren Ersin Taranoğlu, şunları kaydetti:

Kardeşimin durumu beni hiç üzmüyor. Ben, olayları yakından takip ediyorum. Devletin konuşmasını bekliyorum. Sosyal medyada herkes konuşuyor. Bu çağın hastalığıdır. Medyada bu konu konuşuluyor, yazılıyor. Bu da var oluşunun gereğidir. Mine Hanım da bazı şeyler söylüyor. Devlet ve kurumları da tam da bu durum için lazımdır. Ben, ‘Devlet ne diyor' onu bekliyorum. Devlet henüz konuşmadı. Devlet konuşmadan benim konuşmam uygun olmaz. Devletin, her şeyin doğrusunu söyleyeceğinden eminim.

Devlet konuşuncaya kadar iddialarla meşgul değilim. Biz bu köprülerden şerefimizle gelip geçtik.
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