Samanyolu Haber /Ekonomi / Sermaye Çin'den "kripto" parayla kaçıyor /21 Ağustos 2020 11:06

Sermaye Çin'den "kripto" parayla kaçıyor

Çin merkezli hesaplardan geçen yıl yurt dışına çıkan 50 milyar dolarlık kripto paranın sermaye kaçışını işaret ettiği belirtildi.

SHABER3.COM

Çin merkezli dijital cüzdanlardan geçen yıl yurt dışına 50 milyar dolardan fazla kripto para çıkarıldığı ve bu gelişmenin Çinli yatırımcıların izin verilen sınırın üzerinde para transferi yapıyor olması ihtimalini işaret ettiği belirtildi.

Çin vatandaşlarının finansal kurumlardan yılda 50 bin dolara kadar alım yapmasına müsaade ediliyor. 

Varlıklı yatırımcılar, gayrimenkul ve diğer varlıklara yabancı yatırım ile geçmiş yıllarda bu limiti aşıyorlardı. Blockchain araştırma şirketi Chainalysis'in raporuna göre hükûmet bu yöntemlere karşı tedbirler aldı.

Raporda, kripto paraların “yine de boşluğu bir miktar dolduruyor” olabileceğinin altı çizildi.

50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE PARA ÇİN'İ TERK ETTİ

Chainalysis raporunda, “Çin ekonomisi geçen on iki ay boyunca çeşitli noktalarda ticaret savaşı ve yuanın devalüasyonundan olumsuz etkilendi. 50 milyar doların üzerinde kripto para Çin merkezli adreslerden başka ülkelerdeki adreslere gittiğini gördük.” tespitine yer verildi.

Bu miktarın tamamının sermaye kaçışı olmadığının altı çizilen raporda, ancak bu 50 milyar doların kripto paralar yoluyla Doğu Asya'dan diğer bölgelere sermaye çıkışı için tavan olarak düşünülebileceği ifade edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sermaye Çin'den "kripto" parayla kaçıyor Sonraki Haber >>

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Trafikte sinirlenen polis iki kişiyi vurdu

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Ruslar şimdi de ufo kaydetti

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Pelikancılar Altun'u savunurken Kalın'a çaktılar

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Frankfurt'ta polis şiddeti kameraya yansıdı

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Melek Çetinkaya Hollanda Devlet Televizyonu NOS’ta

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Polis, İmamoğlu'nun afişlerini söktü!

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Ailesi korona olan Sharon Stone: Yalan söylüyorlar

Polis önce tokat attı, sonra...

Polis önce tokat attı, sonra...

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Helikopter ile nefes kesen kurtarma operasyonu

Başına komşusunun kedisi düştü

Başına komşusunun kedisi düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:22