Çin merkezli dijital cüzdanlardan geçen yıl yurt dışına 50 milyar dolardan fazla kripto para çıkarıldığı ve bu gelişmenin Çinli yatırımcıların izin verilen sınırın üzerinde para transferi yapıyor olması ihtimalini işaret ettiği belirtildi.







Çin vatandaşlarının finansal kurumlardan yılda 50 bin dolara kadar alım yapmasına müsaade ediliyor.





Varlıklı yatırımcılar, gayrimenkul ve diğer varlıklara yabancı yatırım ile geçmiş yıllarda bu limiti aşıyorlardı. Blockchain araştırma şirketi Chainalysis'in raporuna göre hükûmet bu yöntemlere karşı tedbirler aldı.





Raporda, kripto paraların “yine de boşluğu bir miktar dolduruyor” olabileceğinin altı çizildi.





50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE PARA ÇİN'İ TERK ETTİ





Chainalysis raporunda, “Çin ekonomisi geçen on iki ay boyunca çeşitli noktalarda ticaret savaşı ve yuanın devalüasyonundan olumsuz etkilendi. 50 milyar doların üzerinde kripto para Çin merkezli adreslerden başka ülkelerdeki adreslere gittiğini gördük.” tespitine yer verildi.





Bu miktarın tamamının sermaye kaçışı olmadığının altı çizilen raporda, ancak bu 50 milyar doların kripto paralar yoluyla Doğu Asya'dan diğer bölgelere sermaye çıkışı için tavan olarak düşünülebileceği ifade edildi.