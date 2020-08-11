Samanyolu Haber /Gündem / Sert önlemlerin eli kulağında /11 Ağustos 2020 13:06

Sert önlemlerin eli kulağında

Koronavirüs vaka sayılarının binin üzerine çıkmasıyla salgınla mücadele çalışmaları, yeni planlamalarla devam ediyor.

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İlgili bakanlıklar geçen nisan ayında aldığı bir dizi önlemin benzerlerini, eylülün ikinci yarısından itibaren uygulamaya koyacak.

Sağlık Bakanlığı, yeni strateji belirleyecek. Ankara’daki planlamanın benzeri, ülke geneline yayılacak. Yoğun bakımların ayrılması, Koronavirüs hastanelerinin listesinin yayımlanması, personel görevlendirmesi planlamaları duyurulacak.

İçişleri Bakanlığı’nın denetimleri de artarak devam edecek. Sahil bölgelerindeki tesislerde, lokantalar ve AVM’lerde denetimler sıklaştırılacak.

Yetkililer, ”Kamusal presin arttığına şahit olacağız. 15 Eylül’e kadar kontrollerle vatandaşın duyarlılığı arttırılmaya çalışacak. Ancak 15 Eylül’den sonra yeni kurallar gündeme gelebilir. Çünkü, herkes, işine ve okuluna dönmüş olacağı için, uyarıları daha ciddiye alacak.” diyor.

"TAKSİ COVID" UYGULAMASI

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ise, şehirde halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında hijyen önlemlerini arttırarak, taksiler için bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda hem taksi sürücüleri hem de vatandaşın virüsten korunması amacıyla taksilerde şeffaf panel uygulaması başlatıldı. 

Bu hizmetten yararlanmak isteyen taksiciler, "Taksi Covid" adresi üzerinden form dolduracak. Sürücü ile müşteri arasında doğrudan teması önleyecek şeffaf panel uygulamasına geçen taksilere, ‘Bu araç koronavirüse karşı korunaklıdır’ yazılı yapıştırmalar yerleştirilecek.
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