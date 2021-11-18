AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün AKP Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.





Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün düzenlediği Para Politikası Kurulu'nda politika faizini yüzde 16'dan 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü.





Karar öncesi 10,57 olan dolar/TL, 11 TL’yi geçti. Euro/TL ise 12,63'ün üzerini test etti. Aynı saatlerde gram altın, 657 TL’ye tırmanarak tarihi zirvesine yükseldi. Yaşanan kur krizi sonrası Türk Lirası da bu yıl dolar karşısında yüzde 30'dan fazla değer kaybetti.





''SERT YÜKSELİŞLERİN YAŞANMASI BEKLENİYOR''





Cumhuriyet'ten Ökkeş Taşkın'ın haberine göre Merkez Bankası'nın faiz kararının piyasalar açısından sürpriz olmadığını belirten Kapalıçarşı esnafı Reşat Yılmaz, ''Faiz kararı açıklanmadan önce dolar 10.50 seviyelerinde işlem görüyordu. Karardan sonra dolar 11 TL seviyelerini geçti. Daha da sert yükselişlerin yaşanması bekleniyor. Dolarda artık 10 TL 'nin altı çok zor. Doların yükselişini önleyecek bir hamle gelmesi mümkün gözükmüyor'' ifadelerini kullandı.





''EKONOMİ GEMİSİ KARAYA OTURDU''





Yılmaz, ''Doların yükselişi gram altının yıldızını parlattı. Altında bir geri çekilme bekleniyor ancak yaşanacak geri çekilme geçicidir. Yurttaşlar dolar ve altında alımdan daha çok bozdurmaya yöneldi. Bu taleplerin daha da artacağı öngörülüyor. Şu an ekonomi gemisi karaya oturdu'' şeklinde konuştu.





KEPENK KAPATMA EYLEMİ





Geçtiğimiz günlerde döviz bozdururken kimlik gösterme şartı getirilmesinden kötü bir şekilde etkilenen İstanbul Kapalıçarşı esnafı, kepenk kapatma eylemi gerçekleştirmişti.