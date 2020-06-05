Samanyolu Haber /Teknoloji / Servete Zoom yaptılar! /05 Haziran 2020 14:53

Servete Zoom yaptılar!

Video-konferans devi Zoom Video Communications yüzde 484 yükselişle ilk yatırımcılarına servet kazandırdı.

SHABER3.COM

Finans ve iş dünyasının en büyük isimlerinden bazıları Zoom Video Communications Inc. üzerinden servet kazandı. 

Servete konan yatırımcılar arasında Hong Kong'dan Li Ka-shing, Tiger Global Management'tan Chase Coleman ve tabii ki serveti 10.7 milyar dolara yükselen kurucu Eric Yuan bulunuyor.

Daha az bilinen Tayvanlı yatırımcı Samuel Chen ise video-konferans devine yaklaşık on yıl önce yatırım yapmaya başlamıştı. 

İLK ÜÇ AYDA GELİRİ YÜZDE 170 ARTTI

Chen'in, Zoom'un ilk fonlama turlarında yer alan Digital Mobil Venture Ltd. şirketi Mart sonundaki son kamu açıklamasına göre 1,6 milyar dolarlık hisseyi kontrol ediyor. İlk çeyrek gelirinde yüzde 170 artış açıklayan Zoom'un hisseleri geçen yılki halka arzından bu yana üç katını aştı.

Chen aynı zamanda Tayvanlı devre üreticisi Sonix Technology Co.'nun da yönetim kurulu üyesi. Ayrıca Digital Mobile California merkezli navigasyon yazılımı üreticisi Telenav Inc.'in en büyük hissedarı konumunda bulunuyor.

Chen (soldan 3'üncü) fazla dikkati çekmemeye çalışıyor, ancak Sonix'in sözcüsü Shumin Huang, şirketin günlük faaliyetlere karışmadığını söyledi. 

Huang, Chen'in Zoom yatırımına dair kendini talihli gördüğünü aktardı.
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