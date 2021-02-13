Samanyolu Haber /Teknoloji / Ses kaydınız Çin hükûmetine aktarılabilir! /13 Şubat 2021 20:47

Ses kaydınız Çin hükûmetine aktarılabilir!

Sesli mesaj uygulaması Clubhouse, güvenlik açığına yönelik eleştirilen sebebiyle veri koruma kurallarının gözden geçirildiğini ve kısa sürede güncelleme yapılacağını kaydetti.

SHABER3.COM

Son dönemin en meşhur uygulamalarından biri olan sesli mesaj uygulaması Clubhouse, güvenlik açığına yönelik raporlar üzerine bir açıklamada bulundu.

Clubhouse tarafından yapılan açıklamasında, uygulamanın kullanıma kapalı olmasına rağmen farklı yollardan indirilerek kullanıldığı Çin’de, kullanıcılara ait bilgilerin Çin hükûmetinin sunucuları tarafından ele geçirilme riskinin bulunduğu ifade edildi.

"SES KAYITLARINI ÇİN HÜKÛMETİNE AKTARILABİLİR"

72 saat içinde şifreleme ve başka sunuculara veri transferini engelleyecek yeni güncellemenin kullanıcılara sunulacağı kaydedildi.

Stanford Üniversitesi'ne bağlı Internet Observatory’nin raporunda, kullanıcılara ait özel bilgilerin Çin hükûmetinin erişimine karşı korunmasız olduğuna işaret edilmişti.

Raporda Clubhouse'a uçtan uca şifreleme hizmeti sunan Çinli Agora şirketinin kullanıcılara ait ses kayıtlarına erişimi olduğu ve bu verileri de Çin hükûmetine aktarabileceği savunulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ses kaydınız Çin hükûmetine aktarılabilir! Sonraki Haber >>

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Fena mı? Ödediğinin üçte ikisi benim!

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

Milletle alay eden Takvim'e videolu cevap

"Karantinadayken duruşmaya gitmedim diye yakalama kararı çıkardılar"

AKP sözcüsü: "Avrupa ve ABD'den Türkiye'ye göç ediyorlar"

AKP sözcüsü:

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Polis Uygurları bu sözlerle gözaltına aldı: Şuradan süpürerek dağıtalım!

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

Küçüközyiğit bulunmak istenmiyor mu?

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

ABD'de feci kaza: Yüzlerce araç birbirine girdi

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Sahaya giren ambulans arızalandı, futbolcular itti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük binasından gelen kişiyle öğrencilerin o diyaloğu

Fark ilk defa bu kadar fazla

Fark ilk defa bu kadar fazla
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:18:17