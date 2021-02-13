Ses kaydınız Çin hükûmetine aktarılabilir!

Son dönemin en meşhur uygulamalarından biri olan sesli mesaj uygulaması Clubhouse, güvenlik açığına yönelik raporlar üzerine bir açıklamada bulundu.







Clubhouse tarafından yapılan açıklamasında, uygulamanın kullanıma kapalı olmasına rağmen farklı yollardan indirilerek kullanıldığı Çin’de, kullanıcılara ait bilgilerin Çin hükûmetinin sunucuları tarafından ele geçirilme riskinin bulunduğu ifade edildi.





"SES KAYITLARINI ÇİN HÜKÛMETİNE AKTARILABİLİR"





72 saat içinde şifreleme ve başka sunuculara veri transferini engelleyecek yeni güncellemenin kullanıcılara sunulacağı kaydedildi.





Stanford Üniversitesi'ne bağlı Internet Observatory’nin raporunda, kullanıcılara ait özel bilgilerin Çin hükûmetinin erişimine karşı korunmasız olduğuna işaret edilmişti.



Raporda Clubhouse'a uçtan uca şifreleme hizmeti sunan Çinli Agora şirketinin kullanıcılara ait ses kayıtlarına erişimi olduğu ve bu verileri de Çin hükûmetine aktarabileceği savunulmuştu.