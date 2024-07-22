Samanyolu Haber /Gündem / Ses kayıtları ortaya çıktı: MHP'li yönetici çakarlı arabasıyla insan kaçakçılığı yapmış /22 Temmuz 2024 12:17

Ses kayıtları ortaya çıktı: MHP'li yönetici çakarlı arabasıyla insan kaçakçılığı yapmış

Oğlunun uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ortaya çıkan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in, kaçakçılığa dair ses kayıtlarında MHP'li Adıgüzel'in de dahil olduğuna dair ifadelerin yer aldığı anlaşıldı.

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MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Güven Adıgüzel’in oğlu uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yaparken yakalanmış, bu olayın ardından Adıgüzel, partiden istifa etmişti. Adıgüzel, büyük oğlunun bir suç örgütü kurduğunu ve kardeşini de bu işe karıştırdığını iddia etmişti.

Gazeteci İsmail Saymaz, Halktv’deki köşesinde Adıgüzel’in de oğulları ile birlikte hareket ettiği iddiasını gündeme taşıdı. Saymaz yazısında ses kayıtlarına ulaştığını, ifadelerde baba Adıgüzel'in de adının geçtiğini, üstelik milletvekillerine tahsis edilen çakarlı bir araç ile insan kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ifadeler olduğunu yazdı.

'MECLİS ARABASIYLA NASIL YETİŞEMİYORLAR ABİ YA?'

Saymaz yazısının ilgili bölümünde WhatsApp üzerinden aktarılan ses kayıtlarını şöyle aktardı:

"Konuşan kişi, Türkiye’de karıştığı suçlardan ötürü Atina’ya iltica eden Cihanay Adıgüzel.

Cihanay Adıgüzel, babası Güven’le konuşuyor.

Bir adrese 14 bin Euro bırakıldığını söylüyor. Bu paranın 5 bin Eurosu’nun ‘Nafiz abi’ adlı kişiye verilmesini belirterek, şunları söylüyor:

‘İstersen hepsini yanında al baba, sende kalsın. 5 bin Euro’sunu verirsin Nafiz abiye, gerisi bizim.’

Cihanay Adıgüzel, babasına ‘Hemen çıkıyor musunuz? Çok iyi olur ya baba’ diyor.

Yunanistan’dan gelen tekneden inecek yolcuyu alıp getirmeyi kastediyor.

‘Meclis arabası’ kimin?
Babası yola çıktıktan sonra Adıgüzel, kardeşi Tunahan’ı arıyor.

Aralarındaki diyalog şöyle:

Cihanay: Ne yaptınız?

Tunahan: İyi, babamlar çıkmış mı?

Cihanay: Babamlar şimdi çıkıyorlar.

Tunahan: Yetişecekler o zaman.

Cihanay: Yetişirler mi sence? Üç-dört saate yetişemezler mi?

Tunahan: Yetişirler gibi duruyor. Basarlarsa yetişirler.

Cihanay: Şeyle geliyorlar ya, bizim meclis arabasıyla, reisin çakarlar-makarlar, nasıl yetişemiyorlar abi? Yetişirler her türlü. Zaten 7.30-8’de geliyor tekne.

Cihanay Adıgüzel, yolcuları babasının alacağından bahsederek, şöyle devam ediyor:

‘Babam iniyor ya yolcuyu almak için. Babamla birlikte in, üç araba, yolcuları bırak. Babam alsın şeyi, Nafız abi, kadınla çocukları alsın.’

Konuşmalarda adı geçen, Güven Adıgüzel’le hareket ettiği ve paradan pay alan ‘Nafiz abi’ adlı kişi kim?

‘Meclis arabası’ nedir?

Milletvekillerine tahsis edilen bir araç mı kastediliyor?

Yoksa bu araçla insan kaçakçılığı mı yapılıyor?"
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