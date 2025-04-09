Ses ver Türkiye! Anneleri cezaevinde olan çocuklar ölüyor





Türkan Elçi: ‘Vicdanımız sızladı’ kifayetsiz kalır

CHP Milletvekili Türkan Elçi, Sümeyra’nın ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Vicdanımız sızladı” ifadesinin bile yetersiz kaldığını söyledi. Elçi, Sümeyra’nın annesinin tutuklu olması nedeniyle kardeşlerine bakmak zorunda kaldığını ve bu yükün altında ezildiğini vurguladı.





Halk TV’de Gelir’in ölümüne ilişkin yayınlanan haberi alıntılayan Elçi, “Bir annenin hangi suçtan yargılandığına bakmaksızın cezaevindeyken çocuğunu kaybetmiş olması, kendine ‘insanım’ diyen herkesin vicdanını sızlatabilmelidir” dedi.





Sümeyra Gelir’in 15 yaşında olmasına rağmen annesinin yükünü de üstlenerek iki kardeşine bakmak zorunda kaldığını hatırlatan Elçi, “15 yaşındayken kardeşlerinin sorumluluğunu yüklenerek yükün altında ezilen günahsız bir çocuğun ölümü karşısında ise ‘vicdanımız sızladı’ sözcüğü bile kifayetsiz kalır” ifadelerini kullandı. “Aynı ülkenin vatandaşları olarak acınız acımızdır diyebilmeliyiz” diyen Elçi, Sümeyra’nın ailesine sabır diledi.





İYİ Partili Lütfü Türkkan, epilepsi hastası 15 yaşındaki Sümeyra’nın ölüm haberini sosyal medyada paylaşarak, “Bir çocuğun omuzlarına KHK eliyle yüklenen bu ağır yük, vicdanlarımızı çok rahatsız etti” dedi.





Türkkan sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:









Gergerlioğlu: “Annesi tutuklu bir çocuk öldü, mutlu musunuz?”

DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sümeyra’nın ölümüne tepki göstererek, annesinin tutuklu olmasının bu trajediye yol açtığını belirtti. Gergerlioğlu, Melek Gelir’in çocuklarına yakın bir cezaevine nakledilmesi için defalarca girişimde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti.





Gergerlioğlu’nun çabalarıyla izin verilerek cenazeye katılan Melek Gelir, kızının yasını tutamadan tekrar hapse gönderildi. Gelir’in iki yıl daha hapis yatacağı öğrenildi.









Sema Silkin: ‘Aklı tutulanlar, vicdanı kuruyanlar yüzünden…’





Necmettin Çalışkan: Toplumun Çöküşü





Yeşim Salkım: “Ses ver, çocuklarımız ölüyor!”





Erkam Tufan Aytav: “Bizi Affet Sümeyra”

Gazeteci Erkam Tufan Aytav da, Sümeyra‘nın trajik hikâyesini YouTube kanalında yayınladığı video ile gündeme taşıdı. Aytav, yaşananları “bu ülkenin en karanlık sayfalarından biri” olarak nitelendirirken, AİHM’in Yalçınkaya kararına da atıfta bulunarak, Melek Gelir’in suçsuzluğuna dikkat çekti. Yayında, yaşananların sadece bir anne-kız dramı değil, bir toplumun vicdanını sarsan bir yıkım olduğunu vurguladı. Sümeyra’nın hikâyesi, annesiz büyüyen binlerce çocuğun sessiz çığlığını temsil ederken; insan hakları savunucuları ve kamuoyu, bu tür mağduriyetlerin artık sona ermesi için çağrıda bulunuyor.









Ne Olmuştu?





Kardeşlerine Hem Ablalık Hem Annelik Yapıyordu





Cenazeye Kelepçeli Katılım

BOLD Medya'da yer alan habere göre 15 yaşındaki epilepsi hastası Sümeyra Gelir’in ölümü, Türkiye’nin vicdanında derin bir yara açtı. KHK ile kapatılan bir dershanede fizik öğretmeni olan annesi Melek Gelir’in Hizmet Hareketine üye olma gerekçesiyle cezaevinde olması nedeniyle kardeşlerine hem ablalık hem annelik yapan Sümeyra, 3 Nisan’da Bolu’daki evinde, bayram görüşmesinden bir gün sonra yatağında hayatını kaybetti.“Sümeyra, annesi KHK sonrası tutuklandığı için kardeşlerine annelik yapıyordu.Ağır epilepsi hastasıydı.3 Nisan sabahı, Bolu’daki evlerinde yatağında ölü bulundu.Henüz 15 yaşındaydı Sümeyra kızımız.Bir çocuğun omuzlarına KHK eliyle yüklenen bu ağır yük, vicdanlarımızı çok rahatsız etti.”Ömer Faruk Gergerlioğlu, Melek Gelir’in nakledilmesini TBMM’de defalarca gündeme getirmişti.Gergerlioğlu, “Sakarya Ferizli Cezaevinde Melek Gelir’i ziyaret ettiğimde çok üzgündü. Gözyaşlarıyla tek isteği çocuklarına yakın olan Bolu Cezaevi’ne nakliydi. Çok uğraştım, @adalet_bakanlik umursamadı, sevki yapmadı. Mutlu musunuz şimdi?” dedi.Sümeyra’nın dramı TBMM Genel Kurulu’nun da gündemine taşındı. Gelecek Partisi Milletvekili Sema Silkin Ün, bu acının “milat” olması gerektiğini vurguladı ve aynı durumdaki annelere yeniden yargılama yolu açılmasını istedi. Ün, vicdan ve akıl tutulmasına dikkat çekerek, yaşananların sorumluluğunu dile getirdi.Aynı zamanda TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi olan Ün, sosyal medya platformu X’te yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:“Aklı tutulanlar, vicdanı kuruyanlar yüzünden15 yaşında bir kız, bir bayram gecesiBayram kıyafetinden çıkıp kefen giydiSorumluluğumuz tam olarak budurBayramlığı kefen yaptıran o acıdırSÜMEYRA’nın DRAMI MİLAT OLSUNAynı durumdaki annelere yeniden yargılama yolu açılsın.”Saadet Partili Necmettin Çalışkan ise bu trajediyi “toplumun çöküşü” olarak nitelendirdi. KHK mağduriyetlerinin sadece bireyleri değil, tüm toplumu etkileyen bir kriz olduğunu vurgulayarak, toplumsal barış için yeniden yargılama çağrısı yaptı.Sanatçı Yeşim Salkım da Sümeyra’nın ölümüne tepki gösterenler arasındaydı.Salkım, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı:“Ses ver çocuklarımız ölüyor! Ses ver Türkiye!”Gazeteci Levent Kenez, “Tabutta 15 yaşındaki Sümeyra Gelir var. Annesi, AİHM’in ‘Böyle suç mu olur?’ dediği nedenlerden dolayı hapisteydi. Yorgun kalbi daha fazla dayanamadı. Sümeyra ve kardeşlerinin dramını hiçbir medyada göremeyeceksiniz.” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.“Bir gün bu kelepçeler tarihin yüzüne çarpacak” diyen Aytav’ın çağrısı şöyle son buluyor:“Bu sadece bir ailenin değil, bir toplumun iç acısıdır. Bizi affet Sümeyra…”Sümeyra’nın annesi Melek Gelir, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı KHK ile kapatılan bir dershanede fizik öğretmenliği yapıyordu. Gelir, Bolu’da Hizmet Hareketine yönelik soykırım soruşturmaları kapsamında hapis cezası verilmiş ve Sakarya Ferizli Cezaevi’nde tutuklu bulunuyordu. Bolu’da yaşayan çocukları aylarca görüşe gelemediği için nakil isteyen Melek Gelir’in dilekçeleri reddedilmişti.15 yaşındaki Sümeyra Gelir annesi tutuklu olduğu için kardeşlerine bakmak zorunda kalmıştı. Annesiyle açık görüş yaptıktan bir gün sonra 3 Nisan sabahı yatağında ölü bulunan epilepsi hastası olan Sümeyra’nın, bir nöbet sırasında hayatını kaybettiği düşünülüyor.Kızının vefat haberini alan Melek Gelir, izin alarak cenazeye katıldı. Ancak cenaze törenine elleri kelepçeli olarak, jandarma eşliğinde getirildi. Cenaze sonrası tekrar cezaevine götürüldü.