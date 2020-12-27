Samanyolu Haber /Kültür / Sesine güvenen gençler büyük ödül için yarışacak /27 Aralık 2020 08:35

Sesine güvenen gençler büyük ödül için yarışacak

Dünya çapında yıllardır yaptığı organizasyonlarla bilinen Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) bu sefer genç yeteneklerin sanat yönlerini erken yaşta ortaya çıkarmak için şarkı yarışması düzenleyecek.

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SAMANYOLUHABER- Uluslararası Dil ve Kültür Festivali'nin (IFLC) internet üzerinden düzenleyeceği ve tamamen dijital sahnelerin kullanılacağı organizasyona dünyanın farklı ülkelerinden öğrencilerin katılımı hedefleniyor. 

Farklı kültürlerin, renklerin ve dillerin bir araya geleceği "Colors of Voices" isimli şarkı yarışmasına katılım ücretsiz olacak. 

YARI FİNALE ÇIKANLAR 23 MART 2020'DE AÇIKLANACAK

Adaylar, IFLC’nin katılım şartnamesine uyması şartıyla ülkelerinin yerel veya resmi dilinde yarışmaya katılabilecek. 

Genç yetenekler ilk olarak yarışmaya katılacak olan eserlerini icra edip ülkelerindeki IFLC partner kurumlarına gönderecek. 

Partner kurumların olmadığı ülkelerden katılmak isteyen öğrenciler ise intflc.org/cov web adresinden müracaat edebilecek.  

YARI FİNALE 2’Sİ YEDEK TOPLAM 14 ADAY KALACAK 

IFLC, adayların kostüm olarak kültürel kıyafetleri tercih etmesini zorunlu kılarak dünyanın farklı renklerini şarkı yarışmasında bir araya getirmeyi hedefliyor. 

23 Mart 2021'de açıklanacak 2’si yedek toplam 14 aday, dünyanın saygın müzisyenlerinden müteşekkil jüri heyetine ve YouTube seyircilerine seslerini beğendirmek için çaba gösterecek. 

Uluslararası yarışmanın finaline kalan genç müziksever 26 Haziran’da YouTube üzerinden canlı olarak düzenlenecek bir programda ilan edilecek. Belirlenen finalistlerin videoları program sırasında açılacak olan bir anket link ile halk tarafından oylamaya sunulacak. 

Finalistin belirlenmesinde halk oyu yüzde 25, jüri oyu ise yüzde 75 olarak hesaplanacak. Jüri heyeti yayında öğrencilerin sergiledikleri performans hakkında yorumlarda bulunup kanaatlerini ifade edecek.  

PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

12-16 yaş aralığında bulunan bütün müzik severlerin başvurabileceği etkinlikte dereceye girenlere para ödülü verilecek. 

Yarışmanın birincisine 1.000, ikincisine 750, üçüncüsüne 500 dolar verilecek. Ayrıca en güzel şarkı ve kostüm seçimine 300’er dolar takdim edilecek. Mansiyon ödülü de 300 dolar olarak belirlendi. Yarışmayı değerlendirecek jüri üyeleri, IFLC organizasyon heyeti tarafından belirlenecek. 

Yarışmacılara final öncesinde jürilerin isimleri duyurulacak.
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