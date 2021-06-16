Sesini henüz duyan olmadı...

8 yaşında kalbi delik bir çocuğu olan Özdoğan, yargılandığı davada 9 yıl 1 ay hapis cezası aldı ve bu ceza Yargıtay tarafından onandı.







Özdoğan'a yargılanmasında kendisine isnat edilen suçlar özel bir yurtta yöneticilik yapmak, Bank Asya'da hesabının olması, dernek üyeliği, tanık ifadesi ve bylock mesajlaşma programını kullanması.





Sosyal medyada sesini duyurmaya çalışan Ayşe Özdoğan, "Bir yıl önce maxciller sinüs teşhisi kondu. Kemik ve doku nakli oldum. Şu anda hastalık beynime sıçradı. Yüzde 72 engelliyim. Bu şekilde cezaevinde yaşamak istemiyorum. Bu şekilde cezaevine girersem ölürüm. Lütfen sesime ses olun." diyerek yardım çağrısında bulunuyor.





Kronos Haber'e konuşan Özdoğan'ın ablası Emine Erdem, "Kardeşim 14 Aralık 2019’ta tutuklanmıştı. Birinci ameliyatını olduğunda, kanser teşhisi konulup ilk biopsi mahiyetindeki ameliyattan sonra tutuklandı, cezaevine götürüldü. 15 gün sonra tahliye olup büyük ameliyatını oldu. Adli tıp raporuyla cezaevinde kalamaz raporuyla tahliye edildi. Bir hafta sonra da ameliyat oldu. 26 Aralık 2019’da tahliye oldu, 2 Ocak 2020’de de ameliyat oldu." diyor.





ÖFG TV yayınında konuştu: Çok çaresizim





Ayşe Özdoğan, dün akşamsa Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kurucusu olduğu ÖFG TV'de Salih Gergerlioğlu'nun yayınına katıldı. Özdoğan, hastalığı nedeniyle cezasının ertelenmesini isterken çaresiz durumda olduğunu ifade etti ve kendisinden fazla çocuğu için endişe duyduğunu belirtti.







"Oğlum psikolojik tedavi görüyor, cezaevi şartlarında hayatta kalamam"







Özdoğan dayanılmaz ağrılar çektiğini ancak 8 yaşındaki oğlunun kendisini daha çok düşündürdüğünü ifade ediyor. Özdoğan, "Eşim cezaevinde, bizden güzel haberler bekliyor. Oğlum 2 gündür kimseyle konuşmuyor. Avukatımla konuşurken, oğlum konuşulanları duydu. 'Anne polisler mi gelecek? Seni mi götürecekler? Babamın yanına mı gideceksin? Sana orada kim bakacak? Ya orda ölürsen?' diye ağlamaya başladı. Çok çaresizim yetkilere sesleniyorum. Cezaevi şartlarında tüm bunlarla başa çıkamam. " ifadelerini kullandı.





Sosyal medyada çağrı üzerine çağrı

Birçok sivil toplum gönüllüsü, duyarlı vatandaşlar ve bazı siyasetçiler, kanser hastası Özdoğan'ın sağlık durumuna dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulunurken bakanlıktan henüz bir adım atılmadı.Özdoğan, bürokratlardan, sivil toplum örgütlerinden ve aktivistlerden sesine kulak verilmesi çağrısında bulunuyor.



