Sessiz derbinin galibi yok

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.





Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 11'e, Galatasaray ise 9'a yükseltti.





Galatasaray, Fenerbahçe’yi ligde 1.087 gündür yenemiyor. İki takım arasındaki son 4 derbi berabere bitmişti. Bu maç da üst üste berabere biten 5. maç oldu.

Fenerbahçe’nin Galatasaray deplasmanındaki galibiyet hasreti de 889 güne çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada Muric'in uzaktan şutunda meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

22. dakikada Lemina'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Altay Bayındır direk dibinde topu kornere çıkardı.

29. dakikada Falcao'nun topuk pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Lemina'nın müsait durumdaki şutunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Muric'in pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

İKİ TAKIMIN İKİNCİ YARIDAKİ GOL ATAKLARI SONUÇSUZ KALDI

53. dakikada Emre Belözoğlu sağ taraftan korneri paslaşarak kullandı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Kruse rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada Kruse soldan topu ortaladı, savunmadan seken meşin yuvarlağı ceza yayı önünde Deniz Türüç bekletmeden kaleye gönderdi. Top üstten dışarı gitti.

90+6. dakikada Muric'in sağdan uzun pasına hareketlenen Kruse kafa vuruşuyla topu Muslera'nın üzerinden aşırttı. Boş kaleye giden topu savunma son anda uzaklaştırdı.

STADYUM: Türk Telekom

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Lemina (Dk. 60 Ömer Bayram), Nzonzi, Feghouli (Dk. 68 Emre Mor), Belhanda, Babel, Falcao (Dk. 90 2 Adem Büyük)

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Deniz Türüç - Dk. 90 2 Tolgay Arslan), Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci (Dk. 90 6 Hasan Ali Kaldırım), Vedat Muric

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

SARI KARTLAR: Dk. 75 Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), Dk. 78 Marcao, Dk. 82 Mariano (Galatasaray)









BU KEZ KAREOGRAFİ YAPILMADI







Koreografi sürprizi yüksek maliyet nedeni ile iptal oldu! Galatasaray tribünlerinin Fenerbahçe derbileri öncesinde Türk Telekom Stadyumu'nda düzenli olarak yaptığı koreografi şovu dün gece gerçekleşmedi.





Sarı kırmızılı tribünlerin yapmayı planladığı koreografinin maliyetinin 120 bin TL olması nedeniyle karşılaşma öncesi bu gelenek gerçekleşemedi.





KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATLAR YAKIŞMADI





Karşılaşma öncesinde iki takım tribünleri de dakikalarca süren sinkaflı tezahüratlara imza attı.





Türk Telekom Stadyumu'nda yer alan Fenerbahçe taraftarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e küfürlü tezahürat yaparken, karşılaşma saati yaklaştıkça artan sarı kırmızılı tribünler de sarı lacivertlilere ve başkan Ali Koç'a küfürlü tezahüratlarda bulundu.



