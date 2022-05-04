Samanyolu Haber /Gündem / 'Sessiz İstila' filmi rekora koşuyor /04 Mayıs 2022 22:49

'Sessiz İstila' filmi rekora koşuyor

'Sessiz İstila' isimli kısa filmle gündeme oturan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınıp sonrasında ise serbest bırakılan yapımcı Hande Karacasu Cumhuriyet'e konuştu. Irkçı olmadığını iddia eden Karacasu, yaptığı kısa filmin amacının yanlış sığınmacı politikasını eleştirmek olduğunu belirtti.

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Yapımcı Hande Karacasu’nun 3 Mayıs'ta kendi Youtube hesabı üzerinden paylaştığı 'Sessiz İstila' isimli kısa filmi, eleştirilerin odağında. 3 Mayıs 2043'te geçen kısa filmde, doktor olduğu anlaşılan bir genç, sığınmacıların ‘işgal ettiği’ Türkiye’de anne ve babasına geçmişte ‘gerekli tepkiyi göstermedikleri için’ sitem ediyor. Video You Tube'ta kısa sürede 2.5 milyandan fazla izlendi 



Video, Karacasu’nun monolog sonrası okuduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi'nin bir kısmıyla son buluyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), dün akşam ‘Sessiz İstila’ adlı sığınmacı karşıtı kısa filmin yapımcısı Hande Karacasu ve ‘Militer Doktrin’ isimli Twitter hesabının yöneticisi olduğu öne sürülen H.D.’nin gözaltına alındığını bildirdi ve Karacasu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"BEN IRKÇI DEĞİLİM"
Gittiği yerlerde Suriyeli misafirlerin kendisini de ağırladığını ve sığınmacılarla herhangi bir sorununun olmadığını belirten Karacasu, ''Ben ırkçı değilim. Bu topraklar üzerinde bin yıllardır var olan insanların sıkıntılar yaşamaması için birtakım konulara dikkat çekmeye çalıştım. Suriyelilerin ekmeklerini yerim, sularını içerim. Hiçbir problemim yok. Benim Suriyeli sığınmacıyla bir problemim olmadı'' ifadelerini kullandı.

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