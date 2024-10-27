Sessiz kalan Erdoğan'a DEM'den çağrı: Cumhurbaşkanı da artık konuşmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) TMOOB İnşaat Mühendisleri Odası'nda yapılan 4. Olağan Genel Kongresi'ne katıldı.





Bakırhan burada yaptığı konuşmada, son dönemde yeniden başlayan "çözüm süreci" tartışmaları ve beraberinde yaşanan gelişmelere değinirken "Geçen gün sayın Öcalan ile milletvekilimiz Ömer Öcalan bir görüşme gerçekleştirdiler. Sayın Öcalan, hukuki ve siyasi zemin oluşursa Kürt meselesinin diyalogla demokratik bir yolla çözülmesi için her türlü rolü üstleneceğini belirtmişti. Biz de buradan iktidara bu tartışmaları yapan ama ne yapacakları belli olmayan, ne dedikleri belli olmayan sadece söz kuran pratikte herhangi bir gelişmeye sebebiyet vermeyen bu anlayışa diyoruz ki bu meselenin en önemli çözüm ayaklarından birisi, başmüzakerecisi Sayın Öcalan'dır. Açın İmralı kapılarını sayın Öcalan'ın düşünceleri, fikirleri halklarla Türkiye emekçileriyle kendi partisiyle buluşsun. Madem çözümden bahsediyorsunuz, çözüm sürecinin de henüz ortada olmadığını belirterek, buyrun açın, Sayın Öcalan çözüm konusunda hukuki ve siyasi zemin oluşturursanız biz de büyük bir rol oynayacağını yüzyıldır pranga olarak Türkiye halklarının ayağına vurulan bu sorunun demokratik yollarla çözüleceğine inanıyoruz" dedi.





"CUMHURBAŞKANI KONUŞMALI"

Kongre sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakırhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili sessizliğinin devam etmesine ilişkin ne düşündüğüyle ilgili soru üzerine "Bence bu tartışmalar artık bir yere evrilmeli. Bu süreç olacak mı olmayacak mı? Türkiye'deki insanlar da merak ediyor. Cumhurbaşkanı da artık konuşmalı. Bu meselenin çözümde en önemli merkezlerinden birisidir iktidar partisi. Umarım yakın zamanda meseleye ilişkin bir şey derler ama hepsinden önemlisi artık Kürt meselesinin bir biçimde demokratik yol ve yöntemlerle diyalog ve müzakere ile çözülmesi büyük bir görev, sorumluluktur hepimizin üzerinde. Bu mesele çözülmediği için ekonomi, siyaset tarafta ciddi bir çürüme var. Umarım AKP de Cumhurbaşkanı da meseleye ilişkin pozitif, olumlu şu ana kadar uygulanan yöntemler dışında demokratik yol ve yöntemlerle çözümü esas alan bir duruş ortaya koyar" ifadelerini kullandı.





ÇAĞRI BAHÇELİ'YLE KALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tataristan Kazan kentinde düzenlenen 16. BRICS Zirvesi'nin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ancak uçaktaki gazeteciler, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında 'Öcalan' çıkışıyla ilgili Erdoğan’a soru sormamıştı. AKP'li Cumhurbaşkanı da o günden sonra katıldığı hiçbir programda Bahçeli'nin çıkışıyla ilgili konuşmadı.







