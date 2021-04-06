Muhalefet partileri ve kimi sivil toplum kuruluşları hükümete, 104 emekli amiralin bildirisinden nasıl bir darbe çıkarıldığı eleştirisini yöneltiyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik AKP'nin MYK toplantısı sonrasında bu eleştirilere de cevap verdi. Çelik, “Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı" dedi.





Çelik, AKP toplantısı sonrasında, emekli amirallerin açıklaması hakkında, “MYK’miz kayıtsız ve şartsız bir şekilde bu bildiriye karşıdır” değerlendirmesinde bulundu.





“Bildirinin neye hizmet ettiğini biliyoruz” diyen Çelik, “Tek hizmet etmediği şey, Türkiye Cumhuriyeti’dir, Türkiye’nin demokrasisi, sivil siyasetidir. Bunların yazılımında demokrasi bir virüstür, muhtırayı ise bir aşı olarak kabul ederler.” ifadesini kullandı.





Ömer Çelik, muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğraşmış şekliyle karşı karşı olduklarını iddia ederek, açıklamasına şöyle devam etti: “Böylesi bir bildiri karşısında, ‘Buna bu kadar tepki vermeye ne gerek var’ diye konuşanlar esasında geçmişteki geleneği sürdürerek demokratik iklimi zehirleme teşebbüsünün bir parçası haline geliyorlar. Muhtıra siyasetinin ve muhtıra gazeteciliğinin mutasyona uğramış biçimiyle karşı karşıyayız.





Örgütlü bir kötülük olduğunu ifade ediyorum. Sessiz kalsaydık adı muhtıra olacaktı, sessiz kalmayınca ‘ifade hürriyeti’ diyerek bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır. ”





Emekli olmuş kişilerin TSK adına konuşmaya haklarının olmadığını öne süren Çelik, konuşmasına şu ifadeleri kullandı: “Türk Silahlı Kuvvetleri adına Milli Savunma Bakanlığı ve komuta kademesi konuşur. Yaptıkları hizmetlerle anılmaları gerekirken, bu şekilde anılacak bir tavır içerisine girmeleri kendi itibarlarına yönelik suikasttır. Bu tip işlerin mutlaka yurtdışı bağlantısı oluyor. Bildirinin iç ve dış bağlantısı sorgulanıyor.”





