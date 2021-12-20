Sessizliğini bozan Yiğit Bulut kriz mesajında ne demek istedi?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, Türk Lirası'nın yabancı para birimleri karşısında yaşadığı büyük değer kayıplarıyla ilgili sessizliğini uzun süre sonra bozdu.







Ekonomide yaşanan tabloyu "Küresel emperyal yapının Türk milletine saldırısı" olarak niteleyen Bulut, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:







"Küresel emperyal yapı büyük Türk milletine bu şekilde her alanda saldırmaya devam ederse, büyük Türk milleti Misak-ı Milli sınırlarına döner"





Cumhuriyet'te yer alan habere göre Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşesinde 12 Mayıs 2014 tarihinde yazdığı “Başkanlık Sistemi Türk ekonomisini uçuracak…” başlıklı yazısında başkanlık sistemine geçildiğinde “Neyiniz varsa tam olarak en az 3’e katlanacak” demişti.







Bulut’un söz konusu yazısının ilgili kısmı şu şekildeydi:





“Türkiye Başkanlık Sistemine geçerse, ekonomik analizleri son 10 yılda gerçekleşen biri olarak diyorum ki; neyiniz varsa tam olarak en az 3’e katlanacak… Türkiye’ye para girişi patlayacak ve bütün değerler yeniden tanımlanacak. Kazandığınız para, evinizin değeri, varlıklarımızı değerleyen denklemler ve birçok sebep-sonuç ilişkisi inanılmaz noktalara gelecek…”





Öte yandan geçen ay da, döviz krizi sürerken CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Yiğit Bulut'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulunmuştu.i Bulut'un yaptığı iddia edilen döviz alım satım işlemlerine dikkat çeken Erdoğdu, "Yiğit Bulut'un cep telefonundan yaptığı işlemler şüpheli işlemlerdir" ifadelerini kullanmıştı.