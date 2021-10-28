Samanyolu Haber /Gündem / Sette cinayette polis belgeleri sızdı /28 Ekim 2021 10:26

Sette cinayette polis belgeleri sızdı

Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

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Dünya günlerdir Alec Baldwin ve Halyna Hutchins'i konuşuyor... Sahnede kullanılacak silahı ateşleyen oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.


Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı Rust isimli filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden olmasının yankıları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Trajik kazada soruşturma sürerken ABD basını polis belgelerine ulaştı. Belgelerdeki itiraf olaydaki sır perdesini biraz daha araladı.

DEDEKTİFLERE İTİRAF ETTİ!

Yardımcı yönetmen Dave Halls'in 2019'da yine sette yaşanan bir silah kazası nedeniyle işini kaybettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu belgeler ile Halls'in itirafları da gün yüzüne çıktı.

Fox News'ın elde ettiği tutanaklara dayandırdığı haberine göre, Halls dedektiflere olayda bir güvenlik açığı olduğu itirafında bulunuyor.


Silahın içinde mermi bulunmadığı konusunda oyuncuları ve ekibi uyarmak için kullanılan 'Soğuk silah' terimini kullandığını da itiraf eden Halls daha sonra öğren yemeği molası verildiğini belirtti.


Söz konusu trajedinin yemek molasından sonra gerçekleştiğini beliten yardımcı yönetmen 'gerekli kontrolleri yapmalıydım' ifadesini kullandı ve olayda bir kasıt olmadığının altını çizdi.

'SİLAH GÜVENLİ' DEMİŞ

Mahkeme kayıtlarına göre, Alec Baldwin, silahı kendisine yardımcı yönetmenin verdiğini ve "güvenli" olduğunu söylediğini belirtti. Yardımcı yönetmen ise ifadesinde, silahın içinde "gerçek mermi" olduğunu bilmediğini söyledi.

SAVCI İLK DEFA AÇIKLADI

Henüz kimsenin suçlanmadığı davanın seyri hakkında ipuçları veren Savcı, 'suçlamalar masada' sözleri ile olay ile ilgili bir veya birden fazla kişinin hakim karşısına çıkabileceğinin sinyalini verdi.

Kamuoyundan gelen baskılar sonucu böyle bir açıklama yapan savcı detaya girmekten kaçındı. Ancak savcının açıklamaları ile günlerdir iddia boyutunda olan olay resmiyet kazandı. Savcı, sette 'muazzam miktarda mermi' bulunduğunu ve bu mühimmatın niteliğine ilişkin soruşturma yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

SAATLER ÖNCE ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR!

63 yaşındaki aktörün yanlışlıkla Hutchins'i öldürmesine neden olan silahın, olaydan birkaç saat önce ekip üyeleri atış talimi için kullanıldığı da gelen bilgiler arasında.
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