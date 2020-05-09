Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan'ın 15 Temmuz açıklamasına Noyan Ailesi'nden tepki /09 Mayıs 2020 22:13

Sevda Noyan'ın 15 Temmuz açıklamasına Noyan Ailesi'nden tepki

Yazar Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yaptığı açıklamalara eşi Engin Noyan'ın ailesi tarafından tepki gösterildi. "İsmimizin saygınlığı kirletildi" diyen aile üyeleri, Sevda Noyan'a hakaret davası açacaklarını ifade etti.

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyerek tepki çeken yazar Sevda Noyan'ın eşi Engin Noyan'ın ailesi konu hakkında açıklama yaptı. Sevda Noyan'ın düşüncelerinin Noyan ailesinin düşüncelerini yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Noyan ailesi olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız" ifadeleri kullanıldı.

"Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde bizler ve ailemiz ile ilişkilendirilmemesini rica ediyoruz ifadeleri kullanılan açıklamada, "Noyan ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz" dendi. Açıklama şu şekilde:

"03 Mayıs 2020 tarihinde Ülke TV isimli televizyon kanalında Arafta Sorular programına katılan Sevda Noyan isimli şahıs;  ailemizi ve NOYAN soyadının  saygınlığını zedeleyen birtakım görüşlerini hayasızca dile getirerek hepimizi derinden yaralamıştır.

Aile bireylerimizden Münib Engin Noyan’ın halihazırda nikahlı eşi olan Sevda Noyan’ın önce insanlık ve sonra ailemiz adına akıl ötesi, çirkin ve utandırıcı olan bu açıklamaları hiçbir şekilde NOYAN Ailesi’nin hiçbir bireyinin düşüncelerini YANSITMAMAKTADIR.

Sevda Noyan, ailemizin soyadını evlilik yoluyla almış olup, bu şahsın ne kimliği ne de düşünceleriyle hiçbir şekilde ailemiz tarafından benimsenmemiştir.

Cumhuriyet döneminin ilk valilerinden olan büyük babamız rahmetli Ahmet Refik Bey’in soyadı kanunuyla aldığı, babamız Dr. Abbas Erdoğan Noyan’ın ve  ailemizin diğer bireylerinin onurla taşıdığı NOYAN soyadının, bu şekilde kirletilmesi bizleri fazlasıyla rahatsız etmiş ve üzmüştür.

Değerli dostlarımız, iş çevremiz, öğrencilerimiz ve aynı soyadını taşımamakla beraber akraba ve hısımlarımız olanlar;

Sevda Noyan isimli bu şahsın düşünce ve tutumlarının hiçbir şekilde BİZLER VE AİLEMİZLE İLİŞKİLENDİRİLMEMESİNİ rica ediyoruz.

NOYAN ailesi bireyleri olarak kendisini şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz.  

NOYAN AİLESİ olarak bu şahısa  aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız.

Saygılarımızla.

Selma Türkis NOYAN – Çevirmen, Almanca Öğretmeni

Tevfik Emre NOYAN – Reklamcı, Üniversite Öğretim Üyesi

Davut Halit Eren NOYAN – Sanatçı, İşletmeci

Murat NOYAN – İş İnsanı

Eser NOYAN  - Sanatçı

Güliz NOYAN – İş İnsanı"

Ne olmuştu?

Haber 7 yazarı Esra Elönü'nün ÜlkeTV'de sunduğu Arafta Sorular programına konuk olan yazar Sevda Noyan, son dönemde gündeme gelen darbe tartışmalarınına ilişkin olarak tepki çeken açıklamalar yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin konuşan Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" dedi. 

Ülke TV ve Kanal 7 Medya Grubu da Esra Noyan'ın açıklamaları nedeniyle özür dileyerek, "Kanal 7 Medya Grubu’nun kurumsal değerleri ve yayın ilkeleri ile hiç bir şekilde uyuşmamaktadır" ifadelerini kullandı.

RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yazar Sevda Noyan'ın sözleri hakkında RTÜK'e dilekçe vereceğini açıkladı.

Sevda Noyan, tepkilerin ardından Cünet Özdemir'e yaptığı açıklamada, konuşmasında darbeye karşı savunma hakkından bahsettiğini söyledi. Noyan, "O programı yaptıktan sonra bir tepki almadık. Dün akşam saatlerinde bomba gibi gündeme düştü. Bir operasyon olduğu belli olan bir şey" dedi.
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