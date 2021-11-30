Seval Türkeş: Bahçeli, Türkeş'in ölümünden itibaren evimize savaş açtı

Ankara’da Alparslan Türkeş’in 104. doğum günü sebebiyle Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Ülkü Ocakları üyesi oldukları iddia edilen kişilerin saldırısının ardından Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten açıklama geldi.





Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan'a konuşan Seval Türkeş, “Bu saldırı iç çatışma çıkarmayı amaçlayan bir provokasyon gibi. MHP’nin direkt sorumluluğunu görüyorum. Eğer sorumluluğu yoksa, Sayın Bahçeli’nin Ankara İl Başkanı’nı görevden alması gerekiyordu. Türkeş, bugün yattığı yerden kalksa bu saldırganlar kaçacak delik arar. Böyle bir tablo hem utanç verici, hem de çok üzücü" dedi.





Türkeş, “Sayın Bahçeli, Türkeş’in ölümünden itibaren şahsıma ve evimize savaş açtı. Benim kendisine bir saygısızlığım olmadı ama o beni sürekli engelledi. Yıllardır bu baskının altındayız. MHP radikal bir değişime gitmediği sürece memleket huzur bulamaz" ifadesini kullandı.