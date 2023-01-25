Samanyolu Haber /Politika / Seval Türkeş: MHP’yi karanlık birtakım güçler yönetiyor /25 Ocak 2023 09:39

Seval Türkeş: MHP’yi karanlık birtakım güçler yönetiyor

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, partiyi "arkada karanlık birtakım güçlerin" yönettiğini söyledi.

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Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan’ın sorularını yanıtlayan Seval Türkeş, "Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum" dedi.

Türkeş, "MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor. O iradenin temsili olsa, MHP bugün Türkiye’nin kurtuluş kalesi gibi olur” diye konuştu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine de değinen Türkeş, MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesinin bile Alparslan Türkeş’in kemiklerini sızlatacağını söyledi:

“Bugünkü MHP, Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum... Türkeş’in kurduğu teşkilatlar devlete hizmet edecek kadroların yetişmesi içindi. Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor."

Seval Türkeş
Alparslan Türkeş’in eşi
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