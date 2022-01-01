Samanyolu Haber /Gündem / Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı: Eşinden ilk açıklama /01 Ocak 2022 23:15

Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı: Eşinden ilk açıklama

Türkiye'de cezaevinden firar eden ve Yunanistan'da yaşayan yazar Sevan Nişanyan tutuklandı. Eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın hangi ülkeye sınır dışı edileceğine hakimin karar vereceğini söyledi.

SHABER3.COM

Dört yıl önce Türkiye'de kaldığı cezaevinden kaçararak Yunanistan'da yaşamaya başlayan Sevan Nişanyan'ın Yunan makamları tarafından tutuklandığı açıklandı.

Nişanyan'ın eşi İra Tzouro tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda Nişanyan'ın oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutuklandığı ve Pazartesi günü sevk edileceği Siros Adliyesi'nde hakim karşısına çıkarılarağı ve Türkiye'ye deport edilebileceği ifade edildi.

Nişanyan'ın eşi İra Tzouro'nun paylaşımı şöyle:

“Yunanistan, Ermenistan vatandaşı Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye deport etme kararı almak üzere..29 Aralık 2021 de Yunan vatandaşı ile evli olması vesilesi ile aldığı oturumu yenilemeyen Yunanistan makamları, Sevan Nişanyanı 30 Aralık günü kibar bir hile ile karakola kendi arzusu ile götürüp, 1 saat beklettikten sonra oturumunun bir gün önce bitmesi nedeni ile tutukladı. Pazartesi günü sevk edileceği Siros adliyesinde hâkim karşısında ülkeden deport etme kararı çıkacak. Hangi ülkeye deport edileceği hâkimin kararı ile belli olacak. Sevanın her Pazar akşamı yaptığı canlı yayında bu Pazar 2 Ocak 2022 de kısa bir duyuru ile gelişmeleri kendi adına sizlere bildireceğim.”

Dört yıl önce Türkiye'de kaldığı cezaevinden kaçarak Yunanistan'a geçen yazar Sevan Nişanyan, ekim ayında bu ülkede 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini açıklamıştı.

Ekim ayında yurtdışı gezisinin ardından Belgrad üzerinden Yunanistan'da yaşadığı Samos Adası'na dönmek isterken Yunanistan'da 'istenmeyen insan' ilan edildiğini öğrenen Sevan Nişanyan, gelişmeleri Youtube yayınında açıklamıştı.

İki yıldır sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunan ve her pazar “Pazar Sohbetleri” adı altında Youtube yayını yapan Nişanyan Belgrad'dan yaptığı açıklamada neden istenmeyen kişi ilan edildiği ile ilgili Yunanistan makamlarının 'devlet sırrı' açıklaması yaptıklarını söylemişti.

Bu tepkinin Türkiye'nin baskısı sonucunda olabileceğini söyleyen Nişanyan, "Yunanistan'daki makamların son yıllarda yaptığı yer adları çalışmasına Kuzey Yunanistan'ı da eklemesinden rahatsız olmuş olabileceğini" de şu sözlerle dile getirmişti:

“Türkiye'deki yer adlarıyla 10 sene kadar uğraştıktan sonra komşu ülkelerle de ilgilenme ihtiyacı hissettim. Geçen sene Kuzey Yunanistan'ın ve Bulgaristan'ın yer adlarını ki bu yer adlarının çok büyük bir bölümü Türkçe'dir. Kuzey Yunanistan'daki yer adlarının yarısı Bulgarca Yarısı Türkçe'dir. Yunanca hemen hemen yoktur. Onları da haritaya geçirme ihtiyacı duydum. Devletler açısından bu mahremine el atmak gibi bir şey. Bunun bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yunan devleti 'ne yapıyor lan bu' duygusuna şiddetle kapılmıştır çünkü dünyanın bütün bürokratları kardeştir.”

Sevan Nişanyan, daha sonra yaptığı bir paylaşımda da 'Nişanyan: Gene göründü sürgün yolları...' ifadesine yer vermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sevan Nişanyan Yunanistan'da tutuklandı: Eşinden ilk... Sonraki Haber >>

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Şahan Gökbakar’dan zamlarla ilgili dikkat çeken paylaşım

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Rus Büyükelçi suikastı davasından çok önemli bilgiler

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

Kahvehane geyiğini anlatan bakan alay konusu oldu

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

İlber Ortaylı bombayı patlattı: İktidar bunun bedelini acı öder

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Muharrem Sarıkaya Azerbaycan’da alay konusu oldu

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

Biden ve Zuckerberg'i öldürmeye giderken yolda yakalandı

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

CHP'den bol göndermeli yeni yıl klibi

1. Uluslararası Şiir Yarışması

1. Uluslararası Şiir Yarışması

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

Avrupalı gözüyle Türkiye'deki insan hakları ihlalleri

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!

KHK’lılar işe dönsün 3 ayda Türkiye ayağa kalkar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:19:26