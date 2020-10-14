Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan hakkında bir takipsizlik kararı daha /14 Ekim 2020 13:20

Sevda Noyan hakkında bir takipsizlik kararı daha

Televizyon programındaki sözleri nedeniyle hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan ardından yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilen soruşturmada Sevda Noyan hakkında mükerrer olacağı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.

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Bir televizyon programına katılan Sevda Noyan, "15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür, onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda, maddi manevi olarak. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hala sitede var 3-5. Benim listem hazır açıkçası" açıklamalarında bulundu. Komşularına yönelik tehdit savuran ve 'ölüm listesi' hazırladığını söyleyen Noyan hakkında, birçok kişiyle birlikte avukat Çağrı Ayhan Şenel, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Sevda Noyan hakkında, 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan başlatılan soruşturma, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Soruşturmayı yürüten savcı da Noyan hakkında İstanbul 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı soruşturma kapsamında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığını belirtti. Savcı, suçta ve cezada teklik ilkesi gereği mükerrer kayda alınan soruşturma dosyası yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

Suç duyurusunda bulunan avukat Çağrı Ayhan Şenel ise "Birçok kişi ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Savcılığın mükerrer kararı doğru değil. Savcı suç gördüyse davayı açmalıydı. Dava açıldıktan sonra yargılama yapan mahkemenin dosyayı birleştirme kararı vermesi gerekirdi" dedi.
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