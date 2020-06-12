Sevda Noyan hakkında soruşturma tamamlandı

Yazar olduğunu iddia eden Sevda Noyan, Esra Elönü’nün Ülke TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına katılmış ve yayın sırasında komşularını tehdit etmişti.





Noyan programda şu ifadelerini kullanmıştı: “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Biz çok donanımlıyız maddi manevi olarak. (…) Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır.”





Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, bu sözleri sonrası Noyan hakkında soruşturma başlatmıştı. Noyan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.