Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan hakkında soruşturma tamamlandı /12 Haziran 2020 11:27

Sevda Noyan hakkında soruşturma tamamlandı

Ülke TV'de katıldığı bir programda komşularını alenen tehdit eden Sevda Noyan hakkında soruşturma tamamlandı

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Yazar olduğunu iddia eden Sevda Noyan, Esra Elönü’nün Ülke TV’de yayınlanan Arafta Sorular programına katılmış ve yayın sırasında komşularını tehdit etmişti.

Noyan programda şu ifadelerini kullanmıştı: “15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür. Biz çok donanımlıyız maddi manevi olarak. (…) Bizim sitede halen 3-5 kişi var, benim listem hazır.”

Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, bu sözleri sonrası Noyan hakkında soruşturma başlatmıştı. Noyan şüpheli sıfatıyla ifade vermişti.
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