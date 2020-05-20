Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan ifade verdi /20 Mayıs 2020 21:42

Sevda Noyan ifade verdi

Yazar Sevda Noyan, Ülke TV'de katıldığı yayında 15 Temmuz gecesiyle ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle ifade verdi.

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu programda sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Ülke TV’de Esra Elönü’nün sunduğu ‘Arafta Sorular’ programında "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" diyen yazar Sevda Noyan ifade verdi. 

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Geçen hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

Noyan, katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.
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