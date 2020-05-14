Sevda Noyan RTÜK'ün gündemine gelmedi

Ülke TV’de Sevda Noyan’ın katıldığı program, RTÜK Başkanı ‘mazeret’ bildirip toplantıya katılmayınca üst kurulun gündemine gelmedi.





sol.org.tr'de yer alan habere göre muhalif yayınlara ceza üstüne ceza kesen RTÜK’ün bugünkü toplantısında Ülke TV’de “ölüm listesi”nin hazır olduğunu söyleyen Sevda Noyan’ın katıldığı programla ilgili bir yaptırım açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyordu.





RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in mazeret bildirerek toplantıya katılmadığını, programın gündeme gelmediğini duyurdu.





Taşçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ‘mazeret’ bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. ‘Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür’ diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmedi” dedi.