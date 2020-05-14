Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan RTÜK'ün gündemine gelmedi /14 Mayıs 2020 21:51

Sevda Noyan RTÜK'ün gündemine gelmedi

Yazar Sevda Noyan’ın katıldığı televizyon programında 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasıyla ilgili kullandığı ifadelerin RTÜK'ün toplantısında gündeme gelmediği ifade edildi.

SHABER3.COM

Ülke TV’de Sevda Noyan’ın katıldığı program, RTÜK Başkanı ‘mazeret’ bildirip toplantıya katılmayınca üst kurulun gündemine gelmedi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre muhalif yayınlara ceza üstüne ceza kesen RTÜK’ün bugünkü toplantısında Ülke TV’de “ölüm listesi”nin hazır olduğunu söyleyen Sevda Noyan’ın katıldığı programla ilgili bir yaptırım açıklanıp açıklanmayacağı merak ediliyordu.

RTÜK’ün CHP’li üyesi İlhan Taşçı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in mazeret bildirerek toplantıya katılmadığını, programın gündeme gelmediğini duyurdu.

Taşçı Twitter hesabından yaptığı açıklamada “RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ‘mazeret’ bildirerek bugünkü olağan Üst Kurul toplantısına katılmadı. ‘Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür’ diyen Sevda Noyan’ın katıldığı program, Üst Kurul gündemine getirilmedi ve görüşülmedi” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sevda Noyan RTÜK'ün gündemine gelmedi Sonraki Haber >>

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Japonya’dan salgının nasıl yayıldığını gösteren video

Kim bu silahlı kişiler?

Kim bu silahlı kişiler?

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

15 Temmuz'un sembol isminden çok konuşulacak sözler!

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Kork kork nereye kadar! Bu böyle gitmez desinler

Ramazan, itikâf ayıdır

Ramazan, itikâf ayıdır

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kamerayı açık unutup terbiyesizleşen Gazi Üniversitesi Dekanı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kovalamaca dramatik bitti

Kovalamaca dramatik bitti

Ünlü sunucu sabah programında uyudu

Ünlü sunucu sabah programında uyudu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:55:16