Samanyolu Haber /Gündem / Sevda Noyan'ın "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" soruşturmasında karar /06 Temmuz 2020 22:40

Sevda Noyan'ın "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" soruşturmasında karar

Sevda Noyan hakkında "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözleri nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık, Noyan hakkındaki soruşturmaya yetkisizlik kararı verdi.

Katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği sözleri nedeniyle hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında 10 Kasım 2013'te Atatürk için yaptığı bir paylaşımı nedeniyle "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği" iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Savcılık, Noyan hakkındaki soruşturmaya yetkisizlik kararı verdi.   

Hakkında "Halk arasında korku ve panik meydana getirmek amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Sevda Noyan hakkında avukat Enes Hikmet Yamaner de suç duyurusunda bulundu.


Suç duyurusu dilekçesinde, Sevda Noyan'ın sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 10 Kasım 2013 tarihinde Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yaptığı paylaşımla "Atatürk'ü hatırasına alenen hakaret" suçunu işlediği belirtildi. 

Dilekçede, Atatürk'e put benzetmesi yapıldığı ve paylaşımın halen aktif olduğu belirtilerek, Sevda Noyan hakkında cezalandırılması talebiyle dava açılması istendi. 

Suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı. Savcılık, Noyan'ın ikamet yeri dolayısıyla soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sevda Noyan'ın "Atatürk'ün hatırasına hakaret ettiği"... Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:59:13