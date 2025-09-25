'Sevgi ve Barış' temalı Uluslararası İsveç Kitap Fuarı'nda Türkiye ve İnsan Hakları vurgusu

Fuara Nordic Publishing adıyla katılan Türkiye kökenli girişimciler, İsveççe eserlerle Türk kültürünü tanıtmanın yanı sıra 15 Temmuz sonrası yaşanan insan hakları ihlallerine dair yayınlarla da dikkat çekti. Katılımcılar, sundukları ikramlar, Nasreddin Hoca ve Mevlana temalı etkinliklerle ilgi topladı.









İnsan Hakları Gündemde

Fuarın ana teması “Sevgi, Barış ve Drama” oldu. Amnesty International çok sayıda panel ve konferans düzenlerken, Türkiye’deki hak ihlallerine dair eserler de öne çıktı. Ramazan F. Güzel’in “Sorgens Atlas” kitabı ile Hasan Dursun ve Mustafa Doğan Savcılar'ın “The Turkish Judiciary as a Weapon of Genocide” adlı eseri büyük ilgi gördü.





Hocaefendi Hakkında İsveççe Kitaplar

Muhterem Fethullah Gülen’in hayatı ve fikirlerine dair üç yeni kitap İsveççe’ye çevrilerek fuarda tanıtıldı. Bu eserler artık İsveç’teki tüm kitapçılarda ve devlet kütüphanelerinde bulunabiliyor.









Çocuklar İçin Nasreddin Hoca

Yazar Ramazan F. Güzel’in İsveççe kaleme aldığı çocuk kitapları, özellikle “Nasreddin Hodja på väg” fuarda öne çıkan eserlerden oldu. Çocuklar, Nasreddin Hoca figürüyle fotoğraf çektirerek standı ilgiyle gezdi.





“Görünmüyorsan Yoksun”

Organizatör Rıfat Altunsaray, fuarın yayınevleri için önemini vurgulayarak, “Fuarlarda yer almak sesimizi geniş kitlelere duyurmak açısından çok önemli” dedi.









Nobel Diyarında Türk Yayınevleri

Katılımcılardan Yunus Koca ise Nobel ödüllerinin verildiği bir ülkede, böylesine prestijli bir organizasyonda Türkiye ve insan hakları gündemine dair eserlerle yer almanın anlamlı olduğunu ifade etti.