'Sevgi ve Diyalog, şiddet ve nefrete her zaman galip gelecek'

Viyana’da Terör Saldırısı sırasında can kaybının yaşandığı Judengasse 'yı bir grup Viyana merkezli Friede Diyalog Enstitüsü ve Anadolu Kültür Merkezi Gönüllüleri ziyaret etti.





Saldırının yaşandığı yere çiçek bırakan gönüllüler yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaştı.













Dernek gönüllüleri ortak bir açıklama yaptılar. Açıklamada 'Toplumumuzdaki barışı ve uyumu yok etmeye yönelik her girişim, ortak değerlerimize daha da fazla sarılmamıza yol açmaktadır.' denildi













Almanca okunan basın açıklamasının Türkçesinin tam metni:





Bu sefer sevgili şehrimizi ve ülkemizi hedef alan terör karşısında dehşete düştük. Masum insanlara yönelik bu iğrenç ve korkakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırada ölenlerin yakınlarına baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

İnsanlari korumak ve daha kötü şeylerin olmasını önlemek için hayatlarını riske atan emniyet ve saglik görevlilerine özellikle teşekkür ediyoruz. Friede Diyalog Enstitüsünde aktif olan dindar Müslümanlar olarak bizler, barış içinde bir arada yaşama gayretimizden asla vazgeçmeyeceğiz; insan onuru, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve çoğulculuk için aktif çabalarımız durmayacaktır.

“İnancı ne olursa olsun insan mükerrem bir varlıktır; insan hayatı mukaddestir.”

Fethullah Gülen, 30 Ekim 2020





İslam alimi Fethullah Gülen daha geçen hafta Fransa'daki terör saldırılarını kınarken, sergilenen vahşetle ilgili dini yorumumuzu net bir şekilde dillendirdi:

"Peygamber adına bu tür vahşetleri sergilemek, O’nun bütün insanlığı kuşatan mesajından istifade edilemediğinin en açık ifadesi ve aynı zamanda O’nun mirasına karşı ne büyük saygısızlıktır."

Terörün karşısında sözler anlamını yitirebilir, kelimeler kifayetsiz kalabilir. Insan kendini derin bir sessizlik içinde bulabilir. Ama korku ve dehşet yaymaya ve toplumumuzu bölmeye çalışan bu acımasız ve insanlıktan yoksun olan tutuma karşı sergilememiz gereken tam da aksidir: sesimizi daha gür bir sekilde duyurmamiz gerekmektedir.





Friede Diyalog Enstitüsü olarak, temel gayemiz olan diyalog ve barış içinde birlikte yasama kültürü için gayretlerimiz baglaminda, hic yorulmadan sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Toplumumuzdaki barışı ve uyumu yok etmeye yönelik her girişim, ortak değerlerimize daha da fazla sarılmamıza yol açmaktadır.





'Kalbimiz kaniyor”