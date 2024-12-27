Sevgilisini kaçırıp eziyet eden eski valiye yargı kalkanı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kaymakamlık görevini yürüttüğü dönemde birlikte olduğu M.Ö'yü kaçırıp ormanlık alanda şiddet uygulayan eski Vali Orhan Çiftçi, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. "Haksız tahrik indirimi" uygulanarak verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Vali Çiftçi'nin HAGB kararına itirazının ardından, üst mahkeme dosyayı inceledi. İtirazı kabul eden İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, HAGB kararını kaldırdı ve Çiftçi'ye beraat verdi. Beraat kararı istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Dosya, M.Ö'nün avukatı tarafından Yargıtay'a taşındı.





14 YIL HAPİS İSTEMİ

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre 2020 yılının şubat ayında açılan davada, Vali Orhan Çiftçi ve beraberindeki 3 sanığa, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçlaması yöneltildi. 14 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada, savcılığın verdiği mütalaaya göre kamera kayıtları, HTS incelemesi ve bilirkişi raporu doğrultusunda, Çiftçi ve beraberindeki 3 kişinin ortak fikir ve eylem birliği içinde zor kullanarak M.Ö'yü kaçırdıkları belirtildi.





İYİ HAL İNDİRİMLİ CEZA





Mütalaanın ardından İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023 yılının haziran ayında görülen duruşmada, sanıklar Orhan Çiftçi, D.A, F.S. ve O.K. hakkında karar çıktı. Mahkeme, tüm sanıklar hakkında, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçundan 2'şer yıl hapis cezası verdi. Cezayı alt sınırdan uzaklaşmadan veren mahkeme heyeti, buna gerekçe olarak suçun işleniş biçimi ve suça iten sebepleri gösterdi.





Suçun birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi nedeniyle bir kat arttırılan ceza, 3/4 oranında haksız tahrik indirimi uygulanarak 1 yıla düşürüldü. Mahkeme heyeti, sanıklara bir de 1/6 oranında iyi hal indirimi uyguladı ve verilen ceza 10 ay oldu.





İTİRAZI KABUL EDEN MAHKEME: MAĞDUR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Kararın ardından sanık avukatları, verilen cezalara itiraz etti. İtiraz, HAGB kararı nedeniyle istinaf mahkemesine değil İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapıldı. İtirazın ardından dosyayı inceleyen İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar hakkında uygulanan HAGB kararını kaldırdı.





Mahkemenin sanıklar tarafından yapılan itirazı kabul etme gerekçesinde, mağdur M.Ö. suçlandı. Mahkeme, M.Ö'nün geçmişte psikolojik tedavi görmüş olması, araca taş atması, vücudundaki morlukların kendisi tarafından ya da çarpmaya bağlı olabileceğini belirtti ve delil yetersizliği gerekçe gösterilerek sanıkların beraatlerine karar verilmesi gerektiğine hükmetti.





DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Beraat kararının ardından M.Ö. avukatı Baran Kaya aracılığıyla istinaf başvurusu yaptı. Ancak istinaf mahkemesi itirazı esastan kesin olarak reddetti. Ret gerekçesi, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 286. Maddesi'ne dayandırıldı. Bu maddeye göre 10 yılın altındaki ceza istenen suçlarda verilen beraat kararları temyiz edilemiyor. Oysa, iddianamede Vali Çiftçi'nin "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 14 yıla kadar hapsi isteniyordu. Yargıtay, 2024'te aynı suça konu olan başka bir dosyada üst sınırın 14 yıl olması nedeniyle beraat kararının temyiz edilmesi talebini kabul etti. M.Ö'nün avukatı da bunu gerekçe göstererek dosyayı Yargıtay'a taşındı.





Ne olmuştu?





Kırklareli Valisi olarak görev yaparken hakkındaki suçlamalar nedeniyle merkeze çekilen Vali Orhan Çiftçi, Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde mağdur M.Ö. ile sevgiliydi. Çiftçi ve M.Ö, 2017 yılında ayrıldı. Ayrılığın ardından Çiftçi, M.Ö'yü yardım aldığı 3 kişiyle birlikte Bursa'daki bir alışveriş merkezinden kaçırdı.





Dava dosyasında yer alan bilgilere göre zorla araca bindirilen M.Ö, ormanlık bir alana götürüldü. Burada darbedildiğini ve zorla Çiftçi'nin ayakkabısının altının öptürüldüğünü ileri süren M.Ö, savcılığa giderek 8 Mayıs 2017'de suç duyurusunda bulundu. Basına yansıyan olayla ilgili açıklama yapan Çiftçi ise iddiaları reddetti, ortaya çıkan kamera kayıtlarıyla ilgili ise yorum yapmadı.