Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ı savundu: Türkiye’yi değil, ABD Hazinesini dolandırdı

“Kara para aklamak” ve “dolandırıcılık” soruşturması sebebiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımı ile 5 Aralık 2020’de yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.





Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı 9’uncu videoda Soylu-Korkmaz ilişkisini ve Korkmaz’ın otelinde kalan hâkim, siyasetçi ve gazetecileri ifşa etmişti. Vahim iddiaları şu ana kadar Korkmaz ve diğer isimler tekzip etmezken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugün “Pandora” başlıklı makalesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz’a destek verdi.





“Peker’in son videosunda bahsini ettiği Bodrum’daki otel ve sahibi Sezgin Baran Korkmaz mevzusunu biliyorsunuz.” diyen Yılman, Korkmaz ile iki yıl evvel birkaç gazeteciyle için gittiği bir mekânda tanıştığını aktardı.





“Peker’in bahsini ettiği Bodrum’daki otelinde ya da başka bir otelinde konaklamadım.” diyen Yılman, “Hep çok saygılı ve seviyeli arkadaşlık oldu aramızda. Bilen bilir.” ifadelerini kullandı.





Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hep “abla” diye hitap ettiğini kaydeden Yılman, şöyle devam etti: “Ben de aynı duyguyla yaklaştım. Şimdi ne bekleniyor benden? Bugün yaşadıkları dolayısı ile benim korkup, sinip; “Vallahi billahi bir bağım, bağlantım filan yok” deyip tanışıklığımızı, arkadaşlığımızı inkar etmemi falan mı? Çok beklerler…”





“KORKMAZ’I TANIDIĞIMDA…”





Yılman, Korkmaz hakkındaki iddianameyi medyadan okuduğunu belirterek, “Ajanlık, casusluk suçlaması yok! Ya ne var? ABD’deki bir mahkemede ABD hazinesinden hileli yollarla ihracatta vergi iadesi alan ABD’li bir şirketin Türkiye’ye fon aktarmasına ve Türkiye’deki şirketlere yatırım yapmak suretiyle kara para aklanmasına aracılık ettiği iddiası var. Bir başka deyişle dolandırıldığı iddia edilen hazine Türkiye hazinesi değil ABD hazinesi.” ifadelerini kullandı.