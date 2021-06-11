Samanyolu Haber /Gündem / Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ı savundu: Türkiye’yi değil, ABD Hazinesini dolandırdı /11 Haziran 2021 15:49

Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ı savundu: Türkiye’yi değil, ABD Hazinesini dolandırdı

Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz'ı şu sözlerle müdafaa etti: "Bir Türk vatandaşını sırf Amerikan savcıları Amerikan hazinesinin paralarının hileli şekilde Türkiye’ye aktarılmasına aracılık etmekle suçluyor diye burada yargısız infaza katılacak kadar şuursuz değilim!"

SHABER3.COM

“Kara para aklamak” ve “dolandırıcılık” soruşturması sebebiyle hakkında yakalama kararı çıkarılan SBK Holding’in patronu Sezgin Baran Korkmaz’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yardımı ile 5 Aralık 2020’de yurt dışına kaçtığı ortaya çıkmıştı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı 9’uncu videoda Soylu-Korkmaz ilişkisini ve Korkmaz’ın otelinde kalan hâkim, siyasetçi ve gazetecileri ifşa etmişti. Vahim iddiaları şu ana kadar Korkmaz ve  diğer isimler tekzip etmezken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman bugün “Pandora” başlıklı makalesinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Sezgin Baran Korkmaz’a destek verdi.

“Peker’in son videosunda bahsini ettiği Bodrum’daki otel ve sahibi Sezgin Baran Korkmaz mevzusunu biliyorsunuz.” diyen Yılman, Korkmaz ile iki yıl evvel birkaç gazeteciyle için gittiği bir mekânda tanıştığını aktardı.

“Peker’in bahsini ettiği Bodrum’daki otelinde ya da başka bir otelinde konaklamadım.” diyen Yılman, “Hep çok saygılı ve seviyeli arkadaşlık oldu aramızda. Bilen bilir.” ifadelerini kullandı.

Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hep “abla” diye hitap ettiğini kaydeden Yılman, şöyle devam etti: “Ben de aynı duyguyla yaklaştım. Şimdi ne bekleniyor benden? Bugün yaşadıkları dolayısı ile benim korkup, sinip; “Vallahi billahi bir bağım, bağlantım filan yok” deyip tanışıklığımızı, arkadaşlığımızı inkar etmemi falan mı? Çok beklerler…”

“KORKMAZ’I TANIDIĞIMDA…”

Yılman, Korkmaz hakkındaki iddianameyi medyadan okuduğunu belirterek, “Ajanlık, casusluk suçlaması yok! Ya ne var? ABD’deki bir mahkemede ABD hazinesinden hileli yollarla ihracatta vergi iadesi alan ABD’li bir şirketin Türkiye’ye fon aktarmasına ve Türkiye’deki şirketlere yatırım yapmak suretiyle kara para aklanmasına aracılık ettiği iddiası var. Bir başka deyişle dolandırıldığı iddia edilen hazine Türkiye hazinesi değil ABD hazinesi.” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sevilay Yılman, Sezgin Baran Korkmaz’ı savundu: Türkiye’yi... Sonraki Haber >>

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Benzin istasyonunda korkunç kaza

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu

Güldür Güldür oyuncusundan Sedat Peker videosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:08:14