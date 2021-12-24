Sevilen şarkıcı Faruk Tınaz vefat etti

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bir süredir kanser tedavisi gören 65 yaşındaki şarkıcı Faruk Tınaz İstanbul'da vefat etti. Tınaz, aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.
Faruk Tınaz 6 Haziran 1956'da sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tınaz'ın annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Tınaz, 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam eden Tınaz, 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle gündeme geldi.
80'li yılların başarılı isimleri arasında gösterilen ve son albümünü 2012'de dinleyicileriyle buluşturan Faruk Tınaz, uzun yıllardır Tekirdağ'daki çiftliğinde at yetiştiriciliği yapıyordu. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.
Faruk Tınaz'ın albümleri şöyle:
Göz Göze - 1988
Şansım Açıldı - 1989
Ömrümü Çalan Yıllar -1991
Kal Benimle - 1994
Kalbimin Kadını - 1998
Dinlenesi Şarkılar -2007
Yunus Gibi - 2012