Samanyolu Haber /Medya / Sevilen TV kanalı yayınlarına son veriyor /23 Mart 2022 19:49

Sevilen TV kanalı yayınlarına son veriyor

Disney Channel yayınlarını bitiriyor. Kanal yönetiminden yapılan açıklamada kanal içeriklerinin Disney+ üzerinden yeniden izlenebileceği bilgisi de paylaşıldı.

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Disney Channel kanalı yayınlarına son verirken kanal içeriklerinin Disney+ üzerinden yeniden izlenebileceği bilgisi de paylaşıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Disney Channel Türkiye, yayınlarına son vereceğini açıkladı. Disney Channel sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Size biraz hüzünlü biraz da mutlu bir haberimiz var' ifadelerini kullandı.

Kanalın sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ‘en sevilen’ içeriklerinin tüm bölümleriyle yakında Disney+’ta olacağı belirtildi.

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney+, bu yaz 42 ülke ve 11 yeni bölgede hizmete gireceğini duyurmuştu. Yayına başlayacağı ülkeler arasında Türkiye de var.

"BU BİR SON DEĞİL"

Disney Channel yönetimi, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Size biraz hüzünlü biraz mutlu bir haberimiz var; sihirli kanalımız Disney Channel ile artık vedalaşıyoruz. Ancak sakın üzülmeyin arkadaşlarımız çünkü bu asla bir son değil, hepimiz için yepyeni bir başlangıç.

Çok yakında en sevdiğimiz ve sık sık izlemek istediğimiz içerikler tüm bölümleriyle dilediğimiz her an Disney+’ta olacak!"
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